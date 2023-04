Stupeur au festival Coachella: Frank Ocean annule son deuxième concert prévu ce dimanche

Coachella est considéré comme l'un des plus grands festivals aux États-Unis et dans le monde. C'est à la fois un évènement musical, artistique, mondain et médiatique. Depuis 2012, la particularité du festival est que les artistes se produisent deux fois chaque année, à une semaine d'intervalle pour que plus de festivaliers puissent assister aux spectacles dans de bonnes conditions.