L’Opéra de Liège se projette en trois tiers

Certes, cette année, ce troisième tiers est surtout mozartien, le directeur italien de l’ORW avouant un faible pour le divin Amadeus. La saison s’ouvrira avec Idomeneo, et le coup est habile : l’œuvre n’a plus été donnée à Liège depuis 1986, elle sera dirigée par le “baroqueux” Fabio Biondi et, last but not least, elle sera mise en scène de Jean-Louis Grinda, autre prédécesseur de Pace dont on sait qu’il est resté cher au public liégeois. Il y aura ensuite – pour les fêtes en décembre – une reprise de La flûte enchantée (parce qu’il faut la représenter le plus souvent possible, dixit Pace). Mais, surtout, le troisième ouvrage du “reste du monde” sera une création à Liège : Rusalka, le chef-d’œuvre de Dvorak, qui sera dirigé par Giampaolo Bisanti et où l’on pourra découvrir la formidable Corinne Winters dans le rôle-titre.

Côté italien, le directeur musical de la maison dirigera également une nouvelle production de Barbier de Séville mise en scène par le Belge Vincent Dujardin, et on pourra voir un Falstaff venu du Teatro Regio de Parme (avec lequel Pace veut nouer une relation régulière) ainsi que de nouveaux Capuleti e Montecchi : Bellini est également cher au cœur du directeur, qui a précédemment dirigé le théâtre qui porte son nom à Catane.

Enfin, le répertoire français sera représenté par trois monuments : Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, avec Celso Albelo dans le rôle-titre, Jessica Pratt dans les quatre rôles féminins et Erwin Schrott dans les quatre rôles diaboliques, Pelléas et Mélisande (un spectacle du duo Barbe & Doucet également venu de Parme, dirigé par le jeune Pierre Dumoussaud et avec Lionel Lhote en Pelléas) et, en fin de saison, une Carmen confiée à la metteuse en scène espagnole Marta Eguilior, chose plutôt rare – Pace rappelant que les Espagnols n’aiment pas tellement Carmen.

Zubin Mehta au “Requiem”

Autres événements prévus : une Masterclass de direction d’orchestre d’opéra (qui pourra ainsi s’organiser en alternance avec le Concours déjà créé), un Requiem de Verdi dirigé par le légendaire Zubin Mehta (mais les solistes ne sont pas encore annoncés), et un concert commémoratif du centenaire de la mort de Puccini à Bruxelles en 1924, avec sa Missa di Gloria et son opéra de jeunesse Le Villi. Last but not least, le théâtre royal verra le retour de la danse : outre l’opéra précité de Bellini, l’ORW mettra en effet à l’honneur Roméo et Juliette avec le fameux ballet de Prokofiev, dansé par les troupes de l’Opéra National de Prague dans la chorégraphie originale de John Cranko et avec un orchestre complet dans la fosse.

