The Pop Group perd son chanteur Mark Stewart

A ces genres musicaux s'ajoutait deux volets poétique et politique, comme le laissent entendre les titres de leurs albums Y en 1979 et For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder (1980), ainsi que des singles She's Beyond Good And Evil et We Are All Prostitutes. Fan de poésie beat, de symbolisme français et de philosophie Situationniste, Mark Stewart était en effet un activiste et un performer autant que chanteur.

"Il s'est toujours exprimé pour prendre la défense des opprimés, et il a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que les gens soient traités correctement", explique le label du groupe Mute Records sur son site internet. "Il remettait en question tout ce qui était dit, dans ses convictions politiques [...] Mark était déterminé à ce que tout le monde ait une voix et une chance", ajoute le label.

Après le split du groupe, Mark Stewart s'est lancé dans une carrière solo, publiant Learning To Cope With Cowardice en 1983, qui sera suivi d'une dizaine d'albums plus ou moins reconnus jusqu'à VS l'année dernière. En 2010, The Pop Group s'était reformé, poussé par le créateur des Simpsons, Matt Groening, un de ses plus grands fans. Il a sorti deux nouveaux disques: Citizen Zombie en 2015 et Honeymoon on Mars en 2016. Le groupe continuait de tourner, mais la mort de son chanteur a probablement mis fin à ses aventures.

Pionnier du post-punk

Mark Stewart était une figure hautement respectée des scènes rock underground des deux côtés de l'Atlantique. Nick Cave, peu avare de compliments pour ses pairs, avait dit de lui qu'il "avait tout changé". Des groupes aussi importants que Sonic Youth, Primal Scream, Tricky et Nine Inch Nails révèrent The Pop Group.

Le groupe de trip hop, Massive Attack, également originaire de Bristol et lui aussi influencé par le travail de ce "pionnier du post-punk", a tenu à rendre hommage à Mark Stewart. "RIP Mark Stewart. Bristol ne sera plus jamais pareil", a écrit le groupe sur Twitter.