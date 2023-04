Zendaya remonte sur scène pour la première fois depuis 8 ans et enflamme Coachella

Si Zendaya est connue depuis l’adolescence en tant qu’actrice grâce à la série Disney Channel Shake It Up, elle n’est pas une novice dans la musique. Elle a en effet sorti un album en 2013 et est partie en tournée en 2015 et a donc une bonne expérience de la scène. Mais ces dernières années, la jeune femme a décidé de mettre la musique de côté et de se concentrer sur sa carrière d’actrice. Sa performance à Coachella est donc son premier live musical en huit ans et a complètement étonné le public.

"Les mots ne peuvent exprimer la gratitude que je ressens après cette soirée magique", a déclaré l’actrice dans une story Instagram publiée après le show. "Merci à mon frère Labrinth de m’avoir invitée […] Merci pour l’amour que vous m’avez donné ce soir, vous avez fait disparaître tout mon trac."

Le chanteur Labrinth sait faire plaisir à ses fans, car Zendaya n’était pas la seule invitée de l’artiste. En effet, la chanteuse Sia, cachée sous son impressionnante perruque, accompagnée de la danseuse Maddie Ziegler, connue pour le clip de Chandelier, est également montée sur scène. Ils ont interprété ensemble le titre Thunderclouds. Lors de son premier week-end à Coachella, il a également convié Billie Eilish pour chanter un morceau.