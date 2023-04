Ilya Mouromets : Monnaie et National en fusion

Évoquant la légende du héros médiéval russe llya Mouromets, sa troisième symphonie, créée en 1911, est de ces œuvres monumentales qu’on n’entend que tous les dix ou vingt ans, un peu comme la Symphonie des Mille de Mahler, les Gurre-Lieder de Schoenberg ou la Turangalîla Symphonie de Messiaen (annoncée à Bozar le 4 mai !). Le chef d’orchestre Leopold Stokowski (celui du film Fantasia) la dirigeait souvent, et on dit que le public américain l’appréciait pour son côté spectaculaire et épique : les influences wagnériennes sont évidentes, mais on pense parfois aussi au Tchaïkovski de l’Ouverture 1812.

Une fois par an, les trois institutions biculturelles fédérales belges ont pris l’habitude d’unir leurs forces pour une opération commune : histoire de prouver aux politiques que, si elles sont farouchement opposées à toute fusion structurelle, elles sont capables de coopérer de façon constructive mais ponctuelle. Cette année, l’Orchestre de la Monnaie (1) et l’Orchestre National de Belgique (2) avaient ainsi décidé de jouer ensemble, sur la scène de Bozar (3), cette Troisième de Glière, sous la baguette d’un Alain Altinoglu toujours prêt à sortir des sentiers battus et à nouveau formidable d’énergie, de précision, de couleurs et d’expressivité. Un monument musical de 80 minutes, plus de 100 musiciens sur scène (16 premiers violons, 9 cors, les bois par 4…), ce fut une collaboration irréprochable pour un résultat grandiose.

On pourra peut-être trouver paradoxal de voir deux orchestres fusionner ainsi aussi parfaitement le temps d’un soir tout en refusant de le faire les 364 autres jours de l’année, mais ils répondront sans doute justement que ce n’est que parce que c’est exceptionnel qu’il est possible de le faire aussi bien.

Diffusion sur Musiq3 le 19 mai.