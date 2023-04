On avait eu l’attention attirée par la prouesse : entre les représentations du Vaisseau fantôme de Wagner, qu’il dirige actuellement à l’opéra de Cologne, François-Xavier Roth y dirigerait aussi la création de La bête dans la jungle, opéra du compositeur français Arnaud Petit. Directeur musical de la cité rhénane mais aussi fondateur de l’ensemble Les Siècles, le chef français (qui régna aussi très brièvement sur l’Orchestre de Liège) est une personnalité tellement en vue qu’on se disait que le compositeur choisi, bien que peu connu (pas de page Wikipédia, très peu de présence au disque ou dans les grands festivals de musique contemporaine) devait valoir le détour.

Petit n’est pas un débutant. Né en 1959, formé auprès de Pierre Schaeffer, Luciano Berio ou Pierre Boulez, il a déjà à son actif des œuvres pour orchestre, de la musique de chambre et trois autres opéras. Il a collaboré avec Patrice Chéreau et adapté Georges Perec (Cantatrix Sopranica L.), et on découvre même que cette Bête dans la jungle avait déjà connu une première exécution, en concert et dans une version moins élaborée, en 2011 sous la direction du même François-Xavier Roth.

Beauté inouïe

Outre de nombreux romans, Henry James a laissé 112 nouvelles, et on peut s’étonner, quand on voit le bijou qu’est le Tour d’écrou, que plus de compositeurs n’ont pas, comme Britten, eu l’idée de s’y servir tant leur format et leur climat peuvent convenir parfaitement à des opéras courts mais intenses. Petit a fait un bon choix avec cette Bête dans la jungle sur laquelle François Truffaut et d’autres cinéastes, mais aussi Marguerite Duras (au théâtre) avaient déjà jeté leur dévolu. L’adaptation en livret est signée Jean Pavans, un des meilleurs spécialistes de James. On l’aura deviné : le titre est métaphorique. Il n’y a ni animal, ni végétation, mais plutôt un sentiment qu’éprouve John Marcher : la crainte obsessionnelle d’un événement douloureux, tapi dans l’ombre – comme une bête dans la jungle – et qui l’empêche de s’engager dans une relation amoureuse avec May Bertram. Jusqu’à la laisser mourir de tristesse.

S’inscrivant dans la grande tradition française de Debussy et Messiaen, dans un univers à la fois familier mais personnel, la partition de Petit est d’une beauté inouïe, stupéfiante, hypnotique : à la fois pure et complexe, intense et discrète, elle est classique dans son orchestration de base – une cinquantaine de musiciens du Gürzenich-Orchester – mais avec aussi des instruments électriques (guitare, basse) et même un vocoder à qui semble revenir le rôle de “chœur virtuel”. Il n’y a que deux chanteurs : John (l’excellent baryton croate Miljenko Turk), et May (la formidable soprano américaine Emily Hindrichs) dont les lignes vocales sans fin sont absolument fascinantes.

La mise en scène de Frederic Wake-Walker (qui tient également le rôle du récitant) est minimaliste : un vaste espace nu entouré des chaises du public, des écrans où sont projetés tableaux ou gravures tenant lieu de décors, et deux miroirs qui, selon l’angle, reflètent ou laissent voir ce qu’il y a de l’autre côté. De quoi créer une ambiance trouble et poétique qui sied éminemment bien à la musique et au récit.

Cologne, Oper im StaatenHaus, jusqu’au 30 avril ; www.oper.koeln/de