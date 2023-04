Herreweghe en terres verdiennes

Œuvre de la maturité, la Messa da Requiem de Giuseppe Verdi, crée en 1874, s’inscrit dans son catalogue entre Aïda et Otello. On y entend les prémices de la tempête du drame vénitien de Shakespeare et Verdi y reprend l’une des plus belles pages de son Don Carlos (la lamentation sur la mort du Marquis de Posa devient ici le Lacrymosa). Souvent décrit comme une œuvre trop gigantesque pour être authentiquement religieuse, le Requiem – sorte de colosse intrépide de la musique chorale – n’est plus guère représenté dans le cadre de la liturgie (l’a-t-elle jamais été ?) mais dans les salles de concert, où ses élans opératiques semblent parfois jouer à cache-cache avec l’auditeur.