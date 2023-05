David Duchovny, nouvelles frontières

Végétarien dans la peau d’une vache

David Duchovny, donc, n'était plus trop dans nos radars, même si on se souvenait l'avoir aperçu dans la Bulle de Judd Apatow, comédie satirique sur un Hollywood covidé physiquement et surtout mentalement à la sortie des différents confinements.

Que le beau gosse de 62 ans soit désormais un chanteur rock folk et un écrivain à succès nous avait complètement échappé. Pourtant, il a déjà sorti trois albums. En tapant ces lignes, on écoute le classique et efficace "Hell or Highwater", qui nous plonge dans une sorte d'Amérique masculine éternelle. "Done some good, I've done some bad, like any man, I bet" : "J'ai fait des choses bien, d'autres mauvaises, comme tous les hommes, je parie", et on veut bien croire que c'est vrai tandis que l'on se met mentalement à marcher le long d'une longue route droite en mâchonnant un brin d'herbe.

Surtout, il est devenu écrivain, avec cinq romans en huit ans qui figurent sur la liste des best-sellers du New York Times. Après un premier, où ce végétarien se mettait dans la peau d'une vache nommée Bovary, un deuxième vient d'être traduit en français, La Reine du Pays-sous-la-Terre. Dans cette fantasy urbaine, une jeune femme se bat pour son amour contre des créatures mythologiques et folkloriques diverses, sur fond d'hommage au métro new-yorkais (le nom original étant Miss Subways) et de débats sur le melting-pot, l'éducation, la culture.

Tandis que la pluie tape sur nos fenêtres parisiennes, David Duchovny nous accueille par écrans interposés dans ce qui semble être sa cabane au fond du jardin. Il porte un hoodie vert, la barbe du matin, et boit un liquide non spécifié dans un mug. Il est 9 heures à Malibu, en Californie, la maison s'éveille. "L'idée qui m'est venue est celle d'une sorte de bataille culturelle, raconte-t-il, les yeux encore un peu embrumés mais tout à fait sympathique. Vous prenez un immigrant français qui arrive avec son folklore gaulois. Il essaye de s'assimiler ou il est forcé de s'assimiler à une culture américaine judéo-chrétienne plus importante. Qu'est-ce qui arrive si ses références de départ s'anthropomorphisent, prennent vie, ont une personnalité et une identité ? Est-ce qu'elles auraient une forme de pouvoir ? Je trouvais que c'était intéressant par rapport à toutes les discussions que l'on a aujourd'hui, par exemple sur l'appropriation culturelle."

On entend une sonnette, puis quelques rires, il s’excuse un instant, il doit aller ouvrir à la photographe. Après notre discussion, il pose sur son patio, devant sa maison moderne aux grandes baies vitrées et aux matériaux naturels foncés, entre des coquelicots orange et un wagon de train remis à neuf et peint en noir.

"Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux."

Avec la Reine du Pays-sous-la-terre, qui déborde de références, anciennes et modernes, Duchovny voulait rendre hommage au New York bordélique de son enfance, celui de sa mère, une institutrice protestante, qui vivait encore dans la 9e rue, à West Village, jusqu'à ses 91 ans. L'homme qui a des lettres s'est inspiré de la Seule Jalousie d'Emer, une pièce de théâtre de l'Irlandais Yeats, à qui il voue une admiration jamais démentie depuis ses années étudiantes.

Qu’il se soit mis à écrire des romans est tout sauf un hasard. Un de ses grands-pères était un écrivain et journaliste juif, originaire de Berdytchiv, en Ukraine. Un errant, parti en Palestine avec sa famille puis expulsé vers l’Égypte par les Ottomans au début de la Première Guerre mondiale, avant de traverser l’Atlantique en 1918. Son père publia de nombreuses biographies et enquêtes. À la fin de sa vie, il sortit enfin une fiction et mourut d’une crise cardiaque à Paris, où il avait décidé de passer sa retraite.

David Duchovny nous en parle d'emblée. La capitale française reste intimement liée pour lui à ce drame. Et à Samuel Beckett, son dieu personnel. En fac de lettres à Princeton, il écrit un mémoire sur le nobélisé. À l'époque, il s'imagine prof profitant de ses vacances d'été pour rédiger des nouvelles. Mais sur les conseils d'un ami, il passe une audition pour une pub, enchaîne avec des petits rôles, croise Brad Pitt dans l'oublié Kalifornia, jusqu'à devenir Fox Mulder dans X-Files en 1993.

La vérité est ailleurs, mais la carrière est à Hollywood pour les trente années qui suivent. Elle est faite de hauts et de bas, tant à l'écran que dans sa vie privée. Onze ans de mariage avec l'actrice Tea Leoni, deux enfants, et plusieurs séparations-réconciliations sur fond de tromperies et d'addictions sexuelles dont les tabloïds font des gorges profondes jusqu'en 2014… David Duchovny ne s'en cache pas et a fait d'une réplique de Beckett populaire chez les sportifs et les businessmen de la Silicon Valley son mantra : "Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux."

Une manière de tromper la mélancolie

Les stars parfois vieillissent mal. David Duchovny aurait pu tourner réac. On le sent parfois au détour de certaines lignes sceptiques sur la tournure que prend la société. L'anti-Trump viscéral, qui a composé une chanson contre l'ancien président, se la joue avant tout sage, en universaliste curieux. "La beauté d'une culture, c'est qu'elle en rencontre une autre et se mélange, dit-il, revenant à notre sujet du jour. Bien sûr, c'est d'un point de vue optimiste, il ne faut pas oublier des facteurs comme la colonisation ou les violences politiques en général qui rendent la question bien plus compliquée." On lui demande si ses enfants le traitent de boomer, ça le fait rire. "Ma fille a 24 ans, mon fils 20. Ils ont été éduqués et ont grandi en plein dans ce changement culturel majeur des dernières années. On a des discussions très intéressantes et parfois on a des points de vue différents, mais c'est sain."

"On est au milieu du pont, il est trop tôt encore pour juger", note-t-il. Il paraît apaisé. Il s'intéresse toujours au cinéma, adapte un de ses livres, Bucky F*cking Dent où il tient le rôle principal. Et il persiste dans l'écriture. Avec modestie : il sait qu'il ne publiera pas Ulysse de Joyce ou le grand roman américain de demain, mais il aime ses histoires, s'isoler entouré de sa documentation, griffonner à l'aube dès 5 heures du matin, quand tout le monde dort. On y devine une forme de soulagement, une manière de tromper la mélancolie qui semble pointer parfois derrière son regard. Peut-être que l'on se trompe. David Duchovny le dit : "La vérité est toujours beaucoup plus nuancée."