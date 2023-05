L’émouvant message de la maman de Grégory Lemarchal : “La situation a bien changé depuis le départ de Greg”

”Cette année, le 13 mai exactement, Grégory aurait eu 40 ans. 40 ans. Pour vous, il gardera certainement toujours le visage d’un jeune homme de 24 ans. Et si vous êtes sensible à son histoire, à ses chansons, à sa force, à sa persévérance, vous savez que sa lutte contre la mucoviscidose a été le combat de sa vie. La maladie l’a finalement emporté le 30 avril 2007. Mais son combat a-t-il été vain pour autant ?”, entame la maman. “Nous ses parents et sa sœur, Leslie, on se pose souvent la question : finalement, Grégory a-t-il vraiment perdu ce combat quand on voit tout ce qui est accompli depuis 16 ans ? Moi je crois que non. Grégory, il a réussi à faire sortir de l’ombre cette put*** de maladie comme il l’appelait. Et c’est ce qu’il a toujours voulu. Sans le savoir il a sensibilisé tellement de gens qui n’avaient jamais entendu parler de mucoviscidose […].”

”Parce que oui, la situation, elle a bien changé depuis le départ de Greg. On ne vit plus pareil avec la mucoviscidose que lorsque Grégory est né en 1983”, conclut-elle.