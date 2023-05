Un, deux, trois, Solal !

La gentillesse en pédagogie

Son premier professeur est très gentil. “Il ne s’énervait jamais, tout en étant très exigeant”. Il a très vite compris le fonctionnement de son élève, au challenge. “Il me donnait une petite étude à travailler et me promettait, si je m’en sortais, de m’en donner deux autres, ce qui avait pour effet de me stimuler.” Il suffisait d’activer ce ressort pour que l’enfant travaille sa guitare. “Si le cours était le mercredi, toute ma semaine s’agençait en direction du mercredi.”

Pendant longtemps, Gaëlle travaille sans pression. “Je ne voulais pas être musicienne. Je dansais tous les jours, je voulais être une étoile. J’en étais arrivée à caler mes pieds sous les meubles pour avoir plus de pointes.” La musique n’était vraiment qu’un territoire de plaisir. D’ailleurs, les espoirs de la famille sont plutôt tournés vers la petite sœur violoniste. “C’est une résilience paradoxale : la rage de n’être pas prise au sérieux alimente la détermination.”

Direction Paris. “Là où ça n’a pas été facile, c’est qu’en arrivant au Conservatoire, mes parents m’ont imposé de faire des doubles études. Le jour, je travaillais ma guitare et la nuit, je révisais mes cours de littérature espagnole”. Seize ans, seule dans cette ville, “je ne savais rien faire d’autre que de jouer de la guitare” et ce sentiment d’avoir été propulsée trop jeune dans une réalité de solitude et d’éparpillement.

Poker bruxellois

Un jour Gaëlle voit passer une annonce pour un stage de danse contemporaine à Bruxelles. “J’ai été prise, hébergée par des amis d’amis ; je faisais sept heures de danse par jour. On se jetait par terre, on s’escaladait, à la fin de la semaine j’avais des bleus partout. Les gens qui m’hébergeaient m’ont proposé de m’installer pour de bon ; j’ai pris la décision la plus impulsive de ma vie et, au bout de dix minutes, je leur ai dit que j’acceptais. J’ai fait mes valises, j’ai débarqué à Bruxelles. ”

Gaëlle connaît des moments de désespoir intense. “C’est un métier très dur, qui met la santé mentale en danger”. On lui répète comme un mantra “continue parce que c’est la dernière clé du trousseau qui va ouvrir les portes”, mais Gaëlle peine à s’accrocher : “J’avais le sentiment que mon trousseau était lourd de mille clés”.

Un jour, une amie lui donne un conseil salvateur : “Elle m’a dit d’aller dans ma discothèque, de choisir un disque que j’adorais et de m’adresser au producteur pour lui proposer un projet”. Dont acte. Surprise : le label signe du tac au tac et sort son premier disque. “Preuve qu’il faut être persévérant”. La cover de Tuhu montre Gaëlle Solal dans un mouvement fou, éclatant de rire – victorieuse et heureuse. “C’est une affirmation d’éclosion : je prends ma place et j’accède à un petit bout de lumière. Malgré les années de galère, j’ai au fond de moi une très grande joie de vivre. J'ai envie de la communiquer”.