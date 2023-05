Avec la "Turangalîlâ", Messiaen et Ono racontent le XXe siècle

Cent musiciens sur scène ! On avait dû enlever les premières rangées de sièges de la salle Henry Le Bœuf jeudi à Bozar pour accueillir le Brussels Philharmonic en effectif renforcé. Kazushi Ono, qui préside aux destinées musicales de l’ancien orchestre de la VRT depuis cette saison, avait eu la bonne idée d’inscrire au programme la monumentale Turangalîlâ-Symphonie, composée de 1946 à 1948 par Olivier Messiaen et décrite par le musicologue belge Harry Halbreich comme “une énorme chaîne de montagnes”. Une œuvre mythique et rare, qu’on ne met au programme des salles de concert qu’une fois par génération environ, mais dont on sort toujours ébloui. Alors tant pis pour les absents (la salle était un peu clairsemée) qui, plus que jamais, ont eu tort de manquer l’événement.