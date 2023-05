Affluence, gros buzz, coups de cœur : tout ce qu'il faut retenir des Nuits Botanique 2023

Créations et émotions

Pas moins de dix-sept concerts étaient complets, dont certains bien à l'avance comme la soirée d’adieu de BRNS et la prestation du groupe néo-folk dublinois Lankum qui ont battu les records de rapidité. Voir liste ci-dessous). On citera également les sold-out d’Annabel Lee (avec Marcel et Gros Cœur), Albin de la Simone, Zaho de Sagazan, The Haunted Youth, Echt !, Flavien Berger ou encore celui de November Ultra de ce lundi, délocalisé à l’église Notre-Dame de Laeken.

Zaho de Sagazan, aux nuits Botanique ©Fabian Braeckman

Nos coups de cœur

Le festival bruxellois a eu aussi la primeur d’une présentation d’album ou d’EP par une vingtaine d'artistes belges. Les huit créations ont aussi attiré les curieux. Avec la musique en apesanteur de Catherine Graindorge, celle qui habite notre corps distillée par Clara!, la douceur de David Numwami, l'exubérance du collectif Neptunian Maximalism, la suite pour orchestre à cordes sur des thèmes de Stromae par Bruno Letort et enfin, les concertos de Jean-Luc Fafchamps, Apolline Jesupret et Jean-Paul Dessy, également à la direction de l'Ensemble Musiques Nouvelles.

Outre le gros buzz causé par la venu de l’artiste féminine du moment, on parle bien sûr de Zaho de Sagazan, nos journalistes présent( e)s ont aussi craqué pour The Haunted Youth, Lankum, Eosine, Flavien Berger, Meyy, Annabel Lee, RIVE et RORI. Rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2024, pour une 31e édition qui se déroulera du 25 avril au 5 mai.