Au Grand Manège, Clematis en état de grâce

Unité ou dualité ?

Ce soir-là, six musiciennes – Stéphanie de Failly, fondatrice de l’ensemble, et Catherine Plattner, violons, Samantha Montgomery et Ellie Nimeroski, altos, Marion Martineau, violoncelle, Lucie Chabard, clavecin et orgue – étaient en charge d’un programme intitulé “Miroirs vénitiens”, qui s’ouvrit tout naturellement avec cette Toccata de Bartholomée qui avait inspiré toute l’affaire. C’est un de ces bijoux où se déploie le savoir-faire du compositeur (familier des instruments anciens), pouvant compter dans ce cas sur le raffinement et l’engagement du “collectif” (comme se définit Clematis).

Clin d’œil à Monterverdi avec Il Ballo delle Ingrate, avant le premier mille-feuille de la soirée, alternant, enchaînant parfois, des danses de Biagio Marini et leurs échos – prolongements, reflets – selon Benoît Mernier, couronnés par une entêtante passacaille conclusive.

Ce type de programme n’est pas une nouveauté mais le résultat en reste souvent au stade d’une tentative plus ou moins convaincante alors que l’autre soir, on assista à l’éclosion d’une œuvre nouvelle, tierce et cohérente, à l’image d’un diaphragme qui s’ouvre (lorsqu’on s’éloigne de la tonalité) et se resserre (au retour vers les consonances anciennes), sublimation en musique des interrogations humaines, dans une troublante et délectable unité organique.

En deuxième partie, le même exercice était signé par Michel Fourgon, avec pour terrain de jeu des Balletti de Giovanni Legrenzi, conclus eux aussi par une grisante chaconne (cousine de la passacaille), mais avec des résultats très différents.

L’écriture est sans doute plus formelle, proche des structures anciennes mais avec l’intention perceptible de s’en démarquer, au point d’y glisser des citations du XXe (Stravinski…) et quelques dissonances bien senties. Et tant qu’à parler de mille-feuille, la distinction est donc plus nette (que chez Mernier) entre la pâte feuilletée et la crème pâtissière, l’organicité globale est absente (ou ailleurs?) et l’auditeur est confronté à des choix.

La véritable confrontation (pacifique et édifiante) fut donc entre les compositeurs d’aujourd’hui.