Le groupe Sum 41 annonce sa séparation après 27 ans de carrière

Le groupe a annoncé dans un communiqué mettre fin à ses activités. "Constituer Sum 41 depuis 1996 nous a apporté certains des meilleurs moments de nos vies. Nous serons éternellement reconnaissants envers nos fans, anciens ou nouveaux, qui nous ont supporté dans toutes les étapes", peut-on lire dans dans un communiqué publié sur Twitter. "Merci pour les 27 dernières années", conclut le groupe dont la chanson In Too Deep a illustré le film American Pie 2. Composé de Deryck Whibley, Jason McCaslin, Dave Baksh, Tom Thacker et Frank Zummo, Sum 41 a marqué les années 2000 avec ses titres comme In Too Deep ou Still Waiting.