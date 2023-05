Nouveau sextennat lyrique pour Jan Vandenhouwe à l’OperaBallet Vlaanderen

Davantage de spectacles hybrides

D’un naturel plutôt discret mais clairvoyant et opiniâtre, l’ancien collaborateur de Gerard Mortier a fait ses preuves pendant un premier mandat malgré la pandémie. D’abord nommé directeur artistique de l’Opéra en 2019, devenu directeur artistique du Ballet après le départ de Sidi Larbi Cherkaoui en 2021, Vandenhouwe a également créé la plateforme Vonk, troisième pilier d’OBV dédiée à l’éducation, l’inclusion et l’expérimentation. Le directeur annonce vouloir proposer plus de spectacles hybrides, avec notamment une fusion plus étroite encore de l’opéra et la danse.

Ainsi, la saison 23-24 de l’opéra comprendra notamment Ombra, un nouveau spectacle d’Alain Platel après le succès international de C(H)ŒURS, qui avait été créé à Madrid à l’initiative de Gerard Mortier et repris ensuite à l’OBV. Rassemblant les danseurs, les chœurs et l’orchestre symphonique de la maison mais aussi le chanteur et performeur TK Russell, Ombra mêlera des compositions de Haendel, Mozart, Bach ou Beethoven notamment, dans des décors de la plasticienne belge Berlinde de Bruyckere.

Plusieurs grands noms du théâtre mettront en scène des opéras: Fabrice Murgia, Tom Goossens, Milo Rau...

La présence d’artistes flamands ou belges est d’ailleurs une constance dans la programmation. Ainsi, après la création de l’opéra De Bekeerlinge (Le cœur converti) composé par le regretté Wim Hendericks d’après le roman éponyme de Stefan Hertmans, l’OBV tentera une nouvelle adaptation lyrique d’un roman remarqué: Le rapport de Brodeck du Français Philippe Claudel. La partition sera signée du compositeur flamand Daan Janssens, et la mise en scène du Wallon Fabrice Murgia.

Troisième nouvelle production de la saison à venir, une version semi-scénique de Die Fledermaus (La chauve-souris) de Johann Strauss, sous la direction musicale d’Alexander Joel, un familier de la maison et dans une mise en scène du Flamand Tom Goossens, homme de théâtre qui fera ses débuts lyriques à la fin de ce mois dans une nouvelle production des Nozze di Figaro de Mozart.

Mozart par Milo Rau

Avant cela, la saison 23-24 s’ouvrira avec la première scénique d’un spectacle déjà créé à Genève mais donné là-bas en streaming uniquement pour cause de Covid: La Clemenza di Tito de Mozart. Ici aussi, c’est un grand nom du théâtre qui faisait ses premiers pas dans le monde lyrique: Milo Rau transpose l’avant-dernier opéra de Mozart dans la réalité actuelle des réfugiés et clandestins, avec des interprètes non professionnels et des réfugiés mêlant leurs récits personnels à la musique de Mozart.

Les deux autres opéras de la saison seront des reprises: Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet dans la mise en scène du collectif anversois FC Bergman, et Jenůfa de Janáček dans la mémorable mise en scène de Robert Carsen.