"On avait pour ordre de perdre": les surprenantes déclarations d’un ancien patron de la RTBF sur l’Eurovision (VIDÉO)

Et l’organisation de l’un des plus anciennes émissions du monde coûte cher : entre 20 et 25 millions d’euros. “Vous avez vu le show que c’est ? La RTBF avait dû licencier 2000 personnes suite à la victoire de Sandra Kim. En 1998 on pouvait gagner mais on m’a dit que j’allais me faire virer si on remportait le concours ! “, explique Yves Bigot. Avant de rassurer les fans de l’émission. “Ça a changé depuis !”

Le concours est de retour dès ce mardi à Liverpool, avec une finale prévue samedi soir. Gustaph représentera les couleurs de la Belgique avec son titre “Because of You”.