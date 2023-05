Qui est Gustaph, le candidat belge à l'Eurovision ?

Avec sa chanson "Because Of You", Gustaph tient à mettre en lumière la communauté queer dont il fait partie. "C'est une déclaration d'amour à la liberté : liberté d'expression et liberté d'être soi-même, en toutes circonstances." Aujourd'hui, l'artiste originaire de Louvain s'assume publiquement en tant qu'homme gay. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À 17 ans, il signe son premier contrat avec une maison de disques sous le nom de Steffen. Son single "Gonna Lose You" cartonne au nord du pays. Désormais sous les projecteurs, les professionnels du monde musical lui font comprendre qu'il doit rester discret sur sa sexualité. Une injonction qui ne passe pas. Stef Caers, de son vrai nom, arrête tout trois ans plus tard.

À lire aussi

Le chanteur décide alors de repenser sa trajectoire. Il s'inscrit au Conservatoire de Gand et relance sa carrière avec un nouveau nom de scène, Gustaph. Cette fois, pas question de cacher une partie de lui-même. Il participe au projet Hercules and Love Affair du producteur américain Andy Butler avec lequel il connaît un petit succès international grâce au titre "Blind". Il devient également choriste pour plusieurs artistes avec lesquels il se retrouve, d'ailleurs, à deux reprises sur la scène de l'Eurovision. En 2018 avec Sennek et en 2021 avec Hooverphonic. Il est également le coach vocal de Geike Arnaert, la chanteuse du groupe. Ce jeudi, ce sera donc comme interprète principal que le Belge retrouvera le plateau de ce grand concours télévisé. "L'Eurovision était sur ma bucket list, ma liste des choses à faire. Mais je pensais, peut-être parce que j'ai 42 ans, que c'était trop tard. Je sais donc la chance que c'est que d'y être aujourd'hui."