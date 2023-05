Henry VIII, ou le divorce avant #metoo

Si Henry VIII fut donné à la Monnaie en 1935, on ne se souvient pas de l’y avoir vu depuis. Ni sans doute ailleurs en Belgique. Créé à l’Opéra de Paris en 1883, le cinquième des treize opéras de Camille Saint-Saëns connut un certain succès à l’époque, mais tomba ensuite peu à peu dans l’oubli. On doit à Alain Altinoglu d’avoir tenu à exhumer et défendre la partition : “J’avais la volonté de célébrer le centenaire de la disparition de Saint-Saëns en 2021. Nous avons hésité entre donner l’opéra très connu qu’est Samson et Dalila ou un ouvrage plus rare et, en y réfléchissant bien, j’ai pensé que Henry VIII était l’œuvre qu’il fallait faire écouter, parce qu’elle recèle de la musique extraordinaire. Et notre choix s’est très vite porté sur Olivier Py, qui est un formidable metteur en scène, mais aussi un vrai dix-neuvièmiste, et qui est donc fait pour cela. ”