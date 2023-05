Zaz : "Peut-être Stromae a-t-il essayé de remonter sur scène et qu’il se rend compte qu’il n’en est pas capable ?"

À lire aussi

Hasard de la vie, le communiqué de Stromae est tombé au moment où la DH était en interview avec Zaz. Il se fait que la chanteuse française aussi a fait un break dans sa carrière récemment. Trois années pendant lesquelles elle s’est éloignée de la scène, du studio et de la musique pour s’occuper d’elle, se retrouver et ne pas faire le pas de trop, explique-t-elle. C’était l’occasion de la faire réagir sur ce qui arrive à Stromae pour qui elle a une grande admiration.

”Quand tu fais un planning (de tournée), tu programmes ta vie sur le long terme. En soi, c’est déjà un délire d’avoir son emploi du temps programmé sur trois, quatre ou cinq ans. Ça fait parfois peur”, explique la chanteuse qui sera à l’affiche du Gent Jazz Festival le 11 juillet. Elle souligne les exigences et l’intensité que représente une tournée. “C’est une espèce de promesse envers le public. Or, parfois, cette promesse est en contradiction avec notre état intérieur. On peut être fatigué, à bout… Stromae s’aperçoit peut-être qu’il doit arrêter. Il a déjà vécu un moment où il n’était pas bien, il sent peut-être que c’est en train de revenir et qu’il doit se respecter lui-même.” Le problème, ajoute-t-elle, c’est qu’on a peur de ne pas correspondre à ce que l’autre attend de nous. L’autre, c’est le public, celui à travers lequel un artiste existe aussi. Ces moments de partage que sont les concerts sont très importants, c’est une relation particulière, insiste Zaz. “Mais si on n’est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Si Stromae ne se sent pas bien, il a raison d’arrêter.”

Cette nécessité d’arrêter, elle l’a connu. “Pendant le confinement, quand je me suis arrêtée, je voulais que Zaz meure ! Je me disais qu’il fallait que Zaz meure, que je retrouve Isa (son prénom est Isabelle, NdlR). Je me suis donné la possibilité que Zaz meure pour n’être plus que Isa mais les gens ne l’ont pas su. Par la suite, j’ai fait mon bout de chemin et j’ai évolué (elle a aujourd’hui repris les concerts, NdlR). Il arrive de prendre une décision à un moment précis, de dire stop, ça ne va pas, et puis, six mois ou un an après, revenir. Ce n’est pas qu’on est bipolaire, on doit juste s’écouter à chaque moment. Parfois, ça passe par le respect de soi-même.” Et d’ajouter : “Peut-être Stromae est-il dans un moment de sa vie où il dit j’arrête à vie ? Peut-être va-t-il le faire ou faire autre chose ? Peut-être a-t-il essayé de remonter sur scène et qu’il se rend compte qu’il n’est pas bien là, qu’il n’en est pas capable ? Ce n’est peut-être pas le bon endroit pour lui. Ou le bon moment pour y être alors qu’il avait pourtant décidé de remonter sur scène.”