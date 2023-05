Avez-vous entendu le dernier single inédit de Daft Punk ?

Il s’agit d’une collaboration avec Julian Casablancas et The Voidz qui a été élaborée il y a plus de dix ans et n’est pourtant révélée qu’aujourd’hui.

Le single avait d’abord été révélé jeudi soir au Centre Pompidou à Paris face à 300 spectateurs mais en l’absence du duo iconique. Le lieu avait même été choisi avec soin : c’est dans ce centre que les deux membres de Daft Punk avaient découvert l’électro pour la première fois en 1992 lors d’une rave, peut-on lire dans les colonnes du Parisien.