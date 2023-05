”C’est émouvant pour toute personne homosexuelle de voir que notre message a été si bien accueilli”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi sa qualification. Sous une ovation générale dans la salle de presse, le chanteur belge était très ému : “J’ai l’air d’un panda, je ne veux pas pleurer à nouveau, plaisante-t-il. Mais je veux être honnête : j’ai eu un peu peur lorsque nous attendions les résultats. La petite voix dans ma tête me disait : ils ne vont pas l’accepter. C’est vraiment émouvant parce que c’est un message queer, sur la positivité, l’inclusion et la joie, qui a été adopté par l’Europe. C’est formidable, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes homosexuelles. C’est vraiment quelque chose, et cela m’a vraiment touché. Je promets de tout donner pour la Belgique.”

Malgré son émotion, Stef Caers, de son vrai nom, garde le sourire sans se départir de son humour. “J’ai 42 ans, mais je vais faire une crise cardiaque si ça continue comme ça, avoue-t-il en riant quand on lui demande son ressenti après sa prestation. De toute façon, c’est un peu la débandade pour tout le monde quand on est sur cette scène.”

Seul problème : son imposant chapeau qui représente un défi de taille avant chaque prestation. “J’ai subi une véritable lobotomie lorsque je l’ai mis correctement”, plaisante-t-il, expliquant qu’il lui faut chaque fois trente minutes pour l’enfiler et le fixer à l’aide de peignes.

”Je pense que j’aurai un beau livret d’épargne si je ne dépensais pas cet argent pour la mode et mes accessoires”, a-t-il ajouté. Même son mari s’en plaindrait : “Il m’en veut parce que nous n’avons plus de place pour les accessoires. Pourtant, je continue à en acheter. C’est un problème, je suis toujours à la recherche d’un bon groupe de soutien.”