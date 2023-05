Henry VIII, célébration de la laïcité ou du cynisme ?

Savouver la deuxième partie

L’œuvre n’est pas exempte de faiblesses. Le style du livret est soutenu au point de sonner plus d’une fois académique (Et tu voudrais que je crusse à cette comédie ?) et, s’il y a de belles pages chorales, un grand final d’acte au II et des intermèdes instrumentaux soignés, les grands airs ou scènes de bravoure se comptent sur les doigts d’une main: un pour d’Anne à l’acte II, un pour Henry au III, et deux airs pour Catherine au III et au IV, soit quatre pour quatre actes et trois heures de musique.

Globalement, la première partie de soirée reste assez raide, et il faut attendre la deuxième pour que la tension dramatique monte – et d’ailleurs que la mise en scène se dynamise. Henry VIII et Anne, plutôt ampoulés à l’acte II, se transforment presque en Bonnie & Clyde au III, elle pointant son pistolet au hasard et lui menaçant de piétiner le Légat avec son cheval. A l’acte IV, un quart de siècle après l’inoubliable Orphée aux enfers au café Mort subite d’Herbert Wernicke, on aura même une locomotive qui fait irruption sur la scène de la Monnaie : c’est que Py situe l’action bien plus à l’époque de la création que dans l’époque pré-élisabéthaine. La noirceur des âmes se retrouve dans les décors sombres et oppressants de Pierre-André Weitz, complice habituel d’Olivier Py : une douzaine de grands éléments modulables, sans surprise et à la limite interchangeables avec d’autres spectacles mais toujours efficaces.

Magnifique distribution, avec dans le rôle-titre un Lionel Lhote vocalement formidable et qui se transforme en bête de scène dès l’acte III. Formidables aussi, ses deux épouses, l’angélique et impeccable Marie-Adeline Henry (Catherine) et la passionnée et charnelle Nora Gubisch (Anne), mais aussi le ténor Ed Lyon (Don Gomez), le baryton Werner Van Mechelen (Norfolk) ou la basse Vincent le Texier (Le Légat)

Alain Altinoglu dirige la soirée avec l’énergie et le soin qu’on lui connaît, et ce n’est pas la moindre vertu du directeur musical de la Monnaie que d’être capable de servir de façon également convaincue et convaincante des pages oubliées comme celle-ci que des œuvres de premier plan comme son Eugene Oneguine de janvier. Au point d’avoir fait le choix de donner toute la musique et donc de restaurer des pages habituellement coupées comme, notamment, l’éclairante confrontation entre le Roi et le Légat du Pape. Il était même prévu de représenter les ballets à l’entracte, comme un divertissement, avec des danseurs à l’extérieur sur le parvis de la Monnaie et la musique préenregistrée par l’orchestre mais, à la première jeudi, le ciel en avait décidé autrement.

--> Bruxelles, La Monnaie, jusqu’au 27 mai; www.lamonnaie.be. Diffusion en direct sur Musiq3 et Operavision le 16 mai à 19h.