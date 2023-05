Eurovision : Gustaph fera-t-il briller la Belgique? Suivez la finale 2023 en direct vidéo

Des favoris désignés

La Suédoise Loreen, avec sa chanson "Tattoo", fait figure de favorite aux yeux des bookmakers. Elle avait déjà gagné la compétition en 2012 avec son titre "Euphoria". Les bookmakers lui donnent 39% de chances de l'emporter devant "Cha Cha Cha" de la Finlandaise Käärijä (24%). Le vainqueur de l'année dernière, l'Ukraine, se positionne à la quatrième place (6%) juste derrière la France, représentée par la chanteuse canadienne La Zarra. (8%).

Et la Belgique dans tout ça? Elle ne part pas avec les faveurs des pronostics. Avec moins de 1% de chance, le candidat belge de 42 ans, Gustaph, de son vrai nom Stef Caers, se trouve en effet loin derrière. Après deux participations en tant que choriste, il interprètera "Because of You", qui fait référence à son expérience personnelle en tant que queer et de l'amour inconditionnel qu'il reçoit de sa nouvelle "famille".

Suivez la finale en direct vidéo: