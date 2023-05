Hélène Grimaud fait pleurer les montagnes

À domicile

Soulignons la grande fidélité de la pianiste française à la salle Flagey ; elle s’y produit depuis de nombreuses années, devant des salles constamment pleines. Pour l’occasion, les organisateurs ont ajouté des sièges derrière la scène et mis en place une liste d’attente, à l’attention des plus déterminés. Est-ce la conséquence de la starisation ou, sont-ce, au contraire, les effets d’un lien très fort entre la proposition artistique d’Hélène Grimaud et le public bruxellois ? On nous permettra de pencher pour la seconde option.

Le programme tourne autour de La Trinité “en B” du clavier germanique ; en “B”, parce que Bach, Beethoven et Brahms. Ils sont l’épine dorsale d’une tradition pianistique vénérable et découlent naturellement, dans l’ordre chronologique, l’un de l’autre, ce que souligne ce programme d’une grande probité. Presque austère.

Tempête de marbre

Un programme construit comme une démonstration sur le surgissement de l’émotion sous un implacable glacis. Comme si, sous le marbre parfait d’œuvres apparemment sénatoriales, bouillonnait une lave incandescente. On connaît l’anecdote de Johann Strauss retrouvant Johannes Brahms, en larmes, dans sa maison de campagne. Le géant massif pleurant à chaudes larmes devant les partitions de son collègue. Il y a là comme une réflexion sur ce qu’on a longtemps considéré comme une incongruité : l’homme et les larmes ; la montagne qui pleure.

La Sonate n°30, opus 109 de Beethoven, n’est certainement pas son œuvre la plus aimable. Elle se joue d’un tuilage délicat de thèmes doucement mélancoliques ou carrément sombres, qui se déploient dans une grammaire dépouillée. Grimaud s’y promène d’un pas simple et beau, amplifiant la scansion du deuxième mouvement, comme pour en rappeler le caractère formel. La première partie se conclut par les Trois Intermezzos, op. 117 de Brahms, miniatures crépusculaires, qui sont comme un succédané de l’art du compositeur allemand. Grimaud s’y montre souveraine de clarté, sans jamais céder au chavirement.

Un cri, un requiem

La seconde partie s’ouvre sur les Fantaisies, op. 116 du même compositeur, un corpus que Grimaud connaît intimement, vu qu’il ouvrait l’un de ses premiers récitals, au disque, il y a près de trente ans (Hélène Grimaud – Brahms – Erato), succession de miniatures présentée avec sobriété, comme pour ne pas faire d’ombre au mastodonte qui suit.

Nommons-le : la Chaconne. L’une des œuvres majeures de la musique occidentale, quinze minutes sur lesquelles des centaines de milliers de pages ont été écrites ; le dernier mouvement de la deuxième Partita pour violon de Bach, transcrite au piano par le compositeur Ferruccio Busoni. Une œuvre qui est à la fois un cri, un Requiem et une méditation sur le sens de la vie. Le sortilège de Grimaud étant de conserver l’agitation en arrière-plan ; de le présenter constamment comme une rumeur venue de loin, comme une menace qu’on devine sans vraiment la voir.