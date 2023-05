Vitalité du contemporain : la preuve par trois

Concert des concertos

Œuvre du Français Bruno Letort, la première pièce vient comme un clin d’œil à Stromae au lendemain de l’annonce de l’abandon définitif de sa tournée : les Multitude Variations sont des variations, dans la plus grande tradition classique, sur un thème populaire, en l’occurrence le titre La solassitude, tiré de l’album Multitude. Assez court, ce joli clin d’œil souffre un peu de sa place dans le programme, l’orchestre n’ayant pas encore atteint sa cohésion et son intonation parfaite.

La salle a, il est vrai, les regards tournés vers les trois concertos de compositeurs du cru, renouvelant le genre des “concerts des concertos”, tels que la Société Philharmonique les pratiquait jusque dans les années 1950, mais avec l’avantage, en outre, de la contemporanéité.

Jean-Luc Fafchamps ouvre le bal avec En suspens, concerto pour piano et orchestre à cordes en trois mouvements convoquant tour à tour Ligeti, Ravel, Rachmaninov ou Bartok. Le premier mouvement (Avant) “interroge le rythme” et requiert du pianiste (l’excellent Stéphane Ginsburgh, toujours inspiré) qu’il se tienne debout et œuvre directement sur les cordes sans passer, ou très peu, par le clavier. Vient ensuite Avec, un mouvement central plus méditatif, délicat, avec un piano apaisé et des cordes en glissando raffinés. Le dernier mouvement, Sans, “interroge le bruit” : le piano se fait percussif et virtuose et les cordes claquent.

Concert de clôture des Nuits Bota 2023. ©F.J.

Un orchestre qui swingue

On découvre ensuite Ardeurs intimes, superbe concerto pour violon d’Apolline Jesupret, qui dépeint les énergies contrastées de l’âme dans une relation d’amour. Ici aussi, trois mouvements. Vibration dessine finement un univers au départ d’une alternance de deux notes qui s’accélère pour devenir un trille, tandis que l’angélique Contemplation bouleverse par l’intensité qu’il atteint, nonobstant une réelle économie de moyens. Dans Pulsion, un final doté du dynamisme d’un scherzo, la brillante Maya Lévy éblouit dans la cadence centrale, mais aussi dans sa capacité à emprunter au blues et au jazz avec un orchestre qui swingue véritablement.

La soirée se clôture avec le Concerto con cello composé par Dessy lui-même, qui n’est pas violoncelliste pour rien, avec en soliste une Marie Hallynck des grands jours, repliée en position presque fœtale sur son instrument. Si l’œuvre ne se divise pas formellement en mouvements, on distingue six parties le plus souvent enchaînées. Dessy explique joliment que “l’orchestre semble sourdre du violoncelle solo”. Et, effectivement, dès le début, une mélodie naît du violoncelle au milieu d’un cocon de l’orchestre, en forme de balancier puis peu à peu de tocsin. On passera ensuite par un mouvement lent de plénitude, une course en avant, un apaisement, une cadence et finalement le retour à un dialogue créateur entre la soliste et ses collègues. On espère l’enregistrement du tout !