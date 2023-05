Des classiques et du trash : Roger Waters fait ses adieux au Sportpaleis d’Anvers

Grands classiques

Ce dimanche, pour cette étape belge de sa tournée d’adieux This Is Not A Drill, le bassiste anglais a donné à ses fans ce qu’ils espéraient. Soit un best of généreux. Avec les grands classiques qu’il a signés pour Pink Floyd (dix-sept morceaux au total), groupe qu’il a cofondé avec ses potes de lycée en 1965 et quitté à grands fracas vingt ans plus tard. Passant de la basse, son instrument de prédilection, au piano ou à la guitare acoustique, il a aussi joué des extraits de sa discographie solo, ainsi qu’un nouveau titre, The Bar, écrit pendant la pandémie. Le tout, servi par une scénographie renvoyant aux grands thèmes de ses chansons (l'isolement, l'aliénation, les dérives du capitalisme, le matérialisme) et à ses engagements politiques, un son cinq étoiles aussi pur qu’un rendu dans un studio high-tech et des musiciens de haut niveau. Mention spéciale pour ses deux choristes féminines Shanay Johnson et Amanda Belair, le saxophoniste Seamus Blake, ainsi que pour les deux guitaristes Jonathan Wilson et Dave Kilminster).

D’emblée, Roger Waters entend mettre les choses au point. "J’ai deux messages", annonce-t-il. "D'abord, coupez vos smartphones. Ensuite, si vous faites parties de ces gens qui "aiment Pink Floyd mais ne supportent pas les prises de position de Roger Waters", alors foutez-le camp illico au bar." Nous voilà prévenus. C’est avec quatre extraits de "The Wall" que le concert débute : Confortably Numb (avec une brève mais poignante partie à l’orgue), The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick On The Wall, Part 2 et Part 3. La première partie est aussi l’occasion d’un vibrant hommage à Syd Barrett, premier leader de Pink Floyd disparu en 2006, sur le magnifique Whish You Were Here. Autre climax du show, l’interprétation de Sheep, sommet du rock progressif tiré d’"Animals", avec au-dessus de la scène centrale et du public un mouton géant qui sera suivi un peu plus tard du gros cochon volant, synonyme d’avidité.

Déluge d’images violentes

La scène centrale en forme de croix permet d’apprécier le concert sous des points de vue différents. Mais lorsque Waters se trouve de dos, on a tendance à se focaliser sur le grand écran, lui aussi en forme de croix. Et ce qu’on voit est souvent trash. Pour illustrer ses morceaux les plus engagés tirés de ses albums solo, mais aussi pour certains classiques de Pink Floyd (notamment Us And Them), Waters choisit de surligner son discours pacifiste, antiraciste et anticapitaliste aves des images de misère, de leaders accusés de crimes de guerre (en gros, tous les dernies présidents des Etats-Unis), d’exécutions sommaires, de drones qui explosent sur des cibles civiles et autres matraquages en règle… Est-ce bien utile? On ne sait pas si le public est vraiment venu pour ça. Plus émouvantes sont les archives des premiers pas de Pink Floyd dans le Swinging London du milieu des années soixante.

Célébration et prise de position

De retour après une pause de vingt-cinq minutes, Waters alterne encore deux titres très rock de "The Wall" (In The Flesh, Run Like Hell) et deux de son dernier disque solo (Déjà Vu, le désespéré Is This The Life We Really Want ?) avant de s’attarder longuement sur le classique des classiques "The Dark Side Of The Moon". Ce passage d’une grande musicalité, où il enchaîne Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage et Eclipse, constitue le sommet de ce concert dont on a apprécié davantage l’esprit de célébration que l’étalage des convictions.