Voici le tube qui a dépassé le plus rapidement le milliard d’écoutes sur Spotify !

Pour célébrer la marque symbolique, la chanteuse a publié le message “Some Flowers never fade” (Certaines fleurs ne fanent jamais) accompagné d’une photo d’elle avec les mots “Billions Club” (Club des milliards) sur les réseaux sociaux.

Sorti le 12 janvier, Flowers bat le précédent record qui était partagé par Harry Styles et son titre “As It Was” et par le duo Justin Bieber et The Kid LAROI pour “Stay”. Ils avaient franchi la barre du milliard d’écoutes en 118 jours.