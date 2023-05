Flavien Berger, Tukan, Lander & Adriaan… Paradise City repasse au live

Paradise City 2022 ©Annika Wallis

Inaugurée en 2022, la “Forest Stage” localisée dans un petit bois près de l’entrée a bien eu l’effet escompté et canalisé les foules au-delà des espérances. “Pour la première fois, on a dû faire du “Crowd Maganement” et contrôler les flux des festivaliers, comme le font déjà des festivals comme Rock Werchter et Tomorrowand” poursuit Gilles De Decker. “Il a fait très chaud, les gens ont logiquement voulu récupérer à l’ombre. C’est également pour cela que nous avons prévu davantage de chapiteaux et la mise en place d’une cinquième et toute petite scène très festive de 250 personnes”.

Palms Trax et… Flavien Berger

Outre les solides têtes d’affiche (Folamour, Palms Trax, Job Jobse, Helena Hauff…), les futures stars de la techno (VTSS, LSDXOXO,…), la crème de la musique indie (Avalon Emerson, Christian Löffler, Max Cooper) et l’avenir de la scène belge (Bibi Seck, Alia, Bolis Pupul, Aili, …), les curieux auront remarqué l’étonnante présence d’artistes comme Flavien Berger, Meyy, Lander&Adriaan ou Tukan. “L’idée de Paradise City a toujours été de proposer de la musique live” répond son fondateur. “L’une de nos scènes y a d’emblée été dédiée, mais le Covid nous a poussés à aller vers davantage de simplicité en 2021, puis 2022. On a voulu revenir vers notre ambition initiale en ajoutant des concerts plus pop ou electropop avec de vrais live bands”.

Expansion oblige, le design de la Main Stage et de la fameuse scène live sera revu, des écrans feront leur apparition ici et là “et nous allons davantage jouer sur les lumières” ajoute Gilles De Decker. “Paradise City se déroule majoritairement durant la journée, mais nous avons estimé que nous devions proposer un spectacle audiovisuel plus impressionnant que les années précédentes pour le début de soirée”.

Reste l’épineuse question de la durabilité. L’événement a toujours mis l’accent sur le volet “eco-friendly”, avec l’expansion de son site et de son public, difficile de rester crédible faute de nouvelles mesures. “On va beaucoup plus loin dans la durabilité” insiste Gilles De Decker. “Nous avons investi dans un nombre accru de panneaux solaires. L’année passée, 30pc du festival fonctionnait au solaire et 70pc à l’HVO, une huile végétale qui n’émet pas de CO2 mais bien d’autres petites particules. Une bonne solution sans être la solution idéale. Cette année, nous serons à 50/50. Nous allons renforcer notre offre de trains de nuit et de bus électriques, parce que la majeure partie de l’empreinte carbone vient bien entendu des festivaliers qui viennent en voiture”.