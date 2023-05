ECHT!, le groupe belge immanquable qui emmène le jazz dans une autre dimension

On laissera le débat “jazz ou pas jazz?” à d’autres pour se concentrer sur l’essentiel. La musique. Et celle-ci a le mérite de ne ressembler à rien d’autre. Voilà un groupe qui abolit la notion de code, brise les tabous, base tout sur l’improvisation et la complémentarité des instrumentistes. Plus sombre et plus complexe dans les thèmes instrumentaux que leur premier album “Inwane” (2021), “Sink-Along” est construit comme un entêtant crescendo. Avec des basses poussées à l’extrême (Glide), des beats frontaux (le nouveau single Cheesecake) et des délires organiques qui font monter la température (Rouf-rouf, Mtwk part 2). On pense autant à Aphex Twin qu’à J Dilla ou même aux explorations des sonorités urbaines de Miles Davis de “On The Corner” ou “Tutu”. À écouter en vinyle chez soi et debout en dansant dans les concerts.

