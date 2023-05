Reine Elisabeth : c’est parti !

Dès ce dimanche et encore lundi, à 14h puis à 20h (en direct sur RTBF Auvio), les 55 candidats restants parmi les 64 qui avaient été présélectionnés se présenteront à Flagey pour interpréter, devant le jury présidé par Bernard Foccroulle, le programme de leur premier récital : deux pièces au choix (airs d’opéra, d’oratorio, Lieder ou mélodies), de langues et d’époques différentes, avec accompagnement de piano.

À l’issue de ce premier tour, le jury votera pour choisir les 24 meilleurs. Ils ne disposeront que d’un jour de répit puisque, dès mercredi 24 (et aussi jeudi 25, chaque fois à 15h et 20h (en direct sur RTBF Auvio et Musiq3), ils reviendront dans la même salle, toujours avec accompagnement de piano, pour interpréter leur deuxième récital, choisi par le jury entre deux programmes qu’ils auront proposé. Ces programmes doivent, selon le règlement être d’une durée d’environ 20 min., cohérents et composés de pièces différentes de celles proposées en première épreuve. Un maximum de 10 minutes dans les œuvres proposées peut être commun aux deux programmes, et chacun des deux programmes ne peut contenir qu’au maximum deux pièces du même compositeur.

Douze finalistes seront alors sélectionnés par le jury, et reviendront s’affronter en finale du 1er au 3 juin, à raison de quatre par soirées, chantant une demi-heure environ et cette fois à Bozar (en direct sur RTBF Auvio, Musiq3 et La Trois). Accompagnés par l’Orchestre Symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu, ils interpréteront chacun trois à six pièces, dont au moins un air d’opéra et dans au moins deux langues différentes.

Le tirage a eu lieu vendredi soir, et on connaît donc l’ordre de passage des quatre candidates belges : les mezzo-sopranos Linsey Coppens et Lotte Verstaen se produiront dimanche à 14h, la soprano Margaux de Valensart se fera entendre dimanche à 20h tandis que sa collègue Kelly Poukens passera lundi à 14h.