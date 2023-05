Requiem napolitain pour Castellucci

La production est telle que découverte à Aix ou à Bruxelles, avec de minuscules arrangements, notamment du point de vue de l’éclairage et de la distribution. L’essentiel du spectacle tourne autour d’une version augmentée du Requiem de Mozart, œuvre inachevée et donc disposée à différentes additions. Le chef, Raphaël Pichon, a inséré des pages d’antiphones ainsi que des extraits moins connus de l’œuvre du génie salzbourgeois, notamment une version chantée de la Grande Partita.

Couleur de la mort

Romeo Castellucci a voulu son spectacle comme une œuvre monde, qui relèverait à la fois du sensible, de la poétique, de l’ethnologie et de l’histoire de l’art. Un atlas, en somme, de l’homme face à sa finitude et des distractions qu’il met en place pour ritualiser celle-ci. Visuellement, Castellucci s’inspire du film La Couleur de la Grenade, du soviétique Parajanov, dans ce ballet de couleurs, de tissus et de matières, qui convoquent les gestes et les danses de l’après. On y célèbre cette grande traversée dans une succession de tableaux d’une beauté proprement insensée.

Si le quintette de solistes réuni ici ne démérite pas, il n’atteint pas non plus les sommets de la distribution bruxelloise. C’est donc aux artistes du chœur Pygmalion – venu de Paris – que revient le triomphe ; eux qui dansent et chantent dans les positions les plus invraisemblables (ah, cet Agneau de Dieu chanté couché !) sans jamais rien perdre de leur rondeur de son ni de leur intonation. Pour Pichon, en revanche, la gageure était de diriger l’orchestre du San Carlo, qu’on a entendu parfois dans des états proches de la léthargie. Une flamme semble avoir pris entre le jeune français et les musiciens napolitains, même si celle-ci parfois vacille, comme la vie elle-même.