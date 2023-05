Une Toscane pour la croisade des Lombards

La metteuse en scène durant les répétitions de "I Lombardi alla prima crociata". ©J.BERGER/ORW

Stefano Pace a confié l’œuvre à Sarah Schinasi. Partageant son temps entre l’Espagne et Israël, cette Toscane énergique et passionnée se présente avec humour comme un “rat de bibliothèque”, et c’est peu dire qu’elle en connaît un bout sur l’œuvre, son contexte et ses antécédents : “Je me suis demandé pourquoi les gens avaient eu cette volonté de partir en croisade. J’ai lu toute la Bulle du pape Urbain II, et c’est un texte fantastique, du véritable marketing moderne. Il dit aux gens “vous allez libérer les lieux saints, vous irez trouver des trésors inouïs et votre âme sera sauvée". C’est la promesse d’une vie nouvelle dans une Europe qui sort de la peste et de lourds problèmes financiers. Cela m’a fait penser au livre L’homme à la recherche de sens de Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui avait survécu à Auschwitz et qui s’était rendu compte que les gens qui avaient une vision du futur avaient plus de chance de survivre aux obstacles de la vie. Et je retrouve le même phénomène dans les protagonistes de I Lombardi, quelle que soit leur religion. C’est pour cela que j’ai voulu faire une lecture qui n’est pas religieuse, mais qui est spirituelle : ce sont les actions qui parlent des personnages. ”

Profils psychologiques

La metteuse en scène en est ainsi arrivée à construire pour chacun des principaux rôles un profil psychologique qui n’apparaît pas nécessairement dans le livret, mais qui permet de donner plus de profondeur à l’œuvre. Ainsi, par exemple, elle a imaginé que Sofia, femme d’Acciano et mère d’Oronte, est une chrétienne orthodoxe, ce qui permet de comprendre le rôle déterminant qu’elle joue dans le harem où est enfermée Giselda : “L’histoire est tellement compliquée, mais la musique est tellement belle ! Il fallait en peu de temps donner des idées claires pour que le public comprenne tout de suite ce qui se passe, comme dans un péplum ou un soap opera. Les chanteurs doivent être de bons acteurs pour attirer un public d’aujourd’hui qui est habitué aux séries Netflix !”

La metteuse en scène durant les répétitions de "I Lombardi alla prima crociata". ©J.BERGER/ORW

Une des richesses, mais aussi des difficultés, de l’œuvre est la place essentielle donnée aux chœurs : “Il y a dans I Lombardi douze scènes de chœur, pour quatre seulement dans Don Carlo. Francesco Izzo et Alessandro Roccatagliati, qui sont chargés de l’édition critique de I Lombardi, m’ont expliqué qu’on voit que la partition a été écrite en vitesse parce que Verdi ne précise pas toujours si les chœurs doivent être en scène ou hors scène. Et parfois, on sait qu’ils doivent être en scène, mais il n’y a que quatre mesures pour les faire entrer, et cinq pour qu’ils disparaissent. J’ai donc imaginé un dispositif scénique comprenant une plateforme, un cube dont les parois s’ouvrent et se referment pour faire apparaître les chœurs sans qu’ils doivent se déplacer.”

Liège, Théâtre Royal, du 19 au 27 mai ; www.operaliege.be