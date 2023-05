Depeche Mode au Sportpaleis: affection, émotion et grand frisson

Anvers - Sportpaleis: Depeche Mode en concert le 20 mai 2023 ©JC Guillaume

Emotion et grand frisson

Quarante-deux ans après avoir joué Just Can’t Get Enough pour la première chez nous (le 28 septembre 1981, au Disco Rojo, rue Blaes, là où est implanté aujourd’hui le Fuse), Depeche Mode a ressorti ce classique synth-pop. Nous étions alors au rappel. Et le bunker anversois s'est transformé en dancefloor new-wave. Quelques minutes plus tôt, Gore et Gahan, Gahan et Gore, sont venus à l’extrémité de l’avancée de la scène. Au milieu du public, côte à côte. Ils ont livré une version à deux voix, quasi acoustique, de Waiting For The Night tiré de l’album "Violator". Dave en admiration devant Martin. Martin béat quand Dave reprenait le refrain. A la fin de la chanson, ils sont tombés dans les bras l’un de l’autre. Accolade et embrassade. On a rarement vu ça avec Depeche Mode. Affection, émotion, grand frisson... Nous en sommes encore retournés. C’est la plus belle image de cette prestation. Celle que les fans n’oublieront jamais.

Hommage à Andrew

Des moments forts, il y en eu pourtant beaucoup. Lorsque nous l’avions interviewé en exclusivité à Londres, à la veille de la sortie de "Memento Mori", Martin Gore nous avait dit qu’il avait réfléchi longuement avec Dave Gahan et le fidèle Anton Corbijn à une manière de saluer la mémoire d’Andrew Fletcher, claviériste et cofondateur du groupe, décédé le 26 mai 2022 à l’âge de 60 ans. Ils ont troouvé la bonne idée. Simple, touchante, efficace. Les notes de World In My Eyes, autre extrait de l’album "Violator" visité à quatre reprises ce samedi. Sur les grands écrans, barrés du logo DM, une photo d’Andrew datant du début des années 80. Des lunettes, des cheveux rebelles, le regard de l’innocence… Trop beau.

Anvers - Sportpaleis: Depeche Mode en concert le 20 mai 2023 ©JC Guillaume

Comme The Cure, Depeche Mode a le répertoire qu’il faut pour pondre à chaque tournée une setlist intense, contrastée mais toujours subtilement équilibrée. Ce Memento Mori Tour ne déroge pas à la règle. Cinq nouvelles chansons ( Ghosts Again, My Cosmos Is Mine, My Favourite Stranger, Soul With Me, Wagging Tongue), des classiques et aussi des morceaux pour les fans hardcore. On pense à A Pain That I'm Used To dans la version disco de fin de soirée telle qu’elle fut remixée par Jacques Lu Cont ou au blues électro John The Reveletor tiré de "Playing The Angel". Dans les hymnes, on ne se lasse toujours pas de cette marée de bras et ces milliers de voix sur Never Let Me Down Again. Si Personal Jesus clôture le rappel, c’est avec Enjoy The The Silence que le concert se referme. Très belles versions aussi de Question Of Lust (chantée par Martin alors que Dave a quitté le podium), de Wrong, d'I Feel You et d’Everything Counts.Là où d’autres groupes font dans la surenchère, cherchant à chaque fois à proposer une production plus impressionnante que lors de la tournée précédente, Depeche Mode a choisi de mettre en avant sa musique et de jouer la carte de la sobriété. Pas de choristes féminines cette fois, un groupe réduit à son strict minimum (Dave, Martin, un batteur et un multiinstrumentiste), pas de déluge d’images comme la semaine dernière avec Roger Waters dans la même salle, peu d’interventions parlés entre les morceaux. Mais tout ce qui a été proposé ce samedi relevait du grand art. Oui, une claque.