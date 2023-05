La Monnaie : cent figurants de trop ?

Ce sont les chiffres qui interpellent. Les candidats, recrutés sur photo, doivent être disponibles pour onze répétitions et huit représentations, principalement les week-ends ou la semaine en soirée, soit une centaine d’heures de travail. Cent figurants fournissant chacun cent heures de travail, soit un total de 10.000 heures non rémunérées. Une belle économie pour La Monnaie, qui reconnaît qu’il lui serait impossible de monter le spectacle si ces prestations devaient être confiées à des professionnels payés.

Castellucci est d’ailleurs coutumier du fait puisque, pour son Parsifal de 2011, il avait déjà réuni plus de cinquante figurants, dont beaucoup se souviennent d’ailleurs avec émotion de cette expérience, et ont même fondé une sorte de club d’anciens, les Parsifools. La Monnaie joue d’ailleurs sur le charisme du metteur en scène, encore accru par son Requiem de Mozart donné l’an passé, pour recruter des bénévoles un peu comme un messie attire des adeptes : “C’est non seulement l’occasion de participer au projet d’un artiste visionnaire mais aussi de vivre une aventure humaine inoubliable dans les coulisses de l’opéra. ”

En droit, rien à redire explique Fabienne Kéfer, professeur de droit du travail à la Faculté de droit de l’Université de Liège : “La loi de 2005 sur les droits des volontaires permet de telles activités. Hôpitaux, églises, Croix-Rouge, beaucoup d’institutions ne pourraient fonctionner sans bénévoles. Il peut y avoir un contrat, un lien de subordination mais aucune rémunération.”

Du côté syndical par contre, la pilule passe mal. Après le chœur additionnel de bénévoles constitué pour Cassandra, l’opéra de Bernard Foccroulle qui sera créé en septembre, José Granado, délégué syndical CGSP, dénonce le procédé consistant à nouveau à confier à des amateurs des prestations qui auraient pu être exercées par des professionnels. “Il y a plein d’intermittents du spectacle qui sont au chômage et qui ont besoin de contrats pour obtenir ou conserver un statut d’artiste. Si ce ne sont pas les opérateurs culturels subsidiés qui leur donnent ces contrats, qui les leur donnera ? ” Et de dénoncer aussi le fait que les bénévoles ne toucheront aucun droit voisin, à la différence des figurants professionnels sous contrat. Et quand on lui fait observer que, dans le monde du cinéma aussi, il est fréquent de faire appel à des figurants non rémunérés, le délégué syndical répond : “Oui, mais il s’agit là d’entreprises privées et non, comme dans le cas de la Monnaie, d’une entreprise publique largement subventionnée. ”.