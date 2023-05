On peut entendre Josh Freese sur des albums de Lana Del Rey, Bruce Springsteen et Sting, entre autres. En outre, il a déjà collaboré avec Guns N' Roses, Nine Inch Nails et Weezer. Taylor Hawkins et lui sont originaires de la même région en Californie. Fin 2022, il s'est mis à deux reprises derrière la batterie de son prédécesseur lors de concerts hommage à Londres et à Los Angeles.

Plus tôt, le groupe a annoncé la sortie de "But Here We Are" le 2 juin, leur premier album depuis la mort de Taylor Hawkins en mars 2022. Dans une semaine, les Foo Fighters partiront en tournée, avec deux étapes en Allemagne. Aucun arrêt n'est prévu en Belgique pour l'instant.