Voici l’énorme somme d’argent que Stromae va perdre après l’annulation de sa tournée

”L’album Multitude et la tournée que nous avons lancés ensemble il y a plus d’un an sont pour moi un aboutissement et une grande fierté personnelle et collective… J’ai éprouvé un bonheur immense à vous retrouver sur scène depuis le début de cette tournée et à partager cette aventure avec toutes les équipes qui ont conçu ce show exceptionnel à mes côtés”, expliquait Stromae sur Instagram le 9 mai dernier. Le chanteur a préféré mettre un terme à sa tournée pour des raisons de santé.