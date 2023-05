Auteur et compositeur plus que prolixe, il a signé une trentaine d’albums au succès variables. Difficile de faire une sélection dans une œuvre aussi variée et pléthorique. Néanmoins, voici notre sélection de dix titres qu’il a signés. L’absence de “Regrets” en duo avec Mylène Farmer en surprendra peut-être plus d’un. La raison est simple : il n’en est que l’interprète.

1. Extrait de l’album Mustango (1999) : Jim – L’héritier des Flynn

2. Extrait de l’album Dolorès (1996) : Fort Alamo

3. Extrait de l’album Cheyenne automne (1989) : Si je devais manquer de toi

4. Extrait de l’album Le manteau de pluie (1991) : Sentiment nouveau

5. Extrait de l’album Le Moujik et sa femme (2002) : L’Au-delà

6. Extrait de l’album Mustango (1999) : Au Mont Sans-Souci

7. Extrait de l’album Taormina (2006) : “Accueille-moi paysage”

8. Extrait de l’album Le cours ordinaire des choses (2009) : Lady Of Orcival

9. Extrait de l’album Baby Love (2020) : Rester dans le monde

10. Extrait de l’album Vénus (1993) : La fin du parcours