Les causes de sa mort n'ont pas été révélées.

Les magnifiques textes de Murat

Nous écrivions à son sujet, en 2019, que pour le suivre depuis ses débuts, on peut sans hésiter affirmer que, artistiquement parlant, l’auteur, compositeur et interprète français était comme le bon vin : il se bonifiait avec l’âge.

Cet amoureux de la poésie et de la littérature romantique rédigeait de magnifiques textes qu'il chantait en français, mais il était aussi un formidable musicien et arrangeur. L'emballage musical de ses titres - rock, blues rock et plus si affinités - est du meilleur tonneau. D'aucuns n'hésitent pas à comparer certaines de ses textures à celles des Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, BB King… Rien moins, mais tout à fait approprié.