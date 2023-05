Concours Reine Elisabeth: les programmes, avec ou sans morceaux d'opéra dedans?

Maria Warenberg a composé son programme uniquement de mélodies: deux Mahler, deux Moussorgski, Viardot puis Tchaïkovski. De quoi mettre en valeur une voix bien posée et une certaine théâtralité, mais tout reste un peu dans le même registre interprétatif, et aussi vocal. C’est l’aigu qui est constamment sollicité, et on n’a que peu l’occasion de découvrir le grave de la mezzo-soprano néerlandaise.

Alexandra Lowe a pour atout un aigu somptueux, charnu, puissant et rayonnant. Il est au centre de ses interprétations des mélodies de Strauss et Bizet, mais aussi du Come scoglio de Cosi fan tutte. Le grave et le médium sont plus discrets, et le style un peu passe-partout. Heureusement, la soprano britannique d’origine espagnole a l’audace de proposer ensuite deux extraits du Pierrot Lunaire pour montrer qu’elle a aussi des planches, et cela enrichit la perception qu’on garde d’elle.

Junoh Lee, 28 ans, a trois airs d’opéra à son menu. Son Méphistophélès de Faust est un peu forcé et frise la caricature, et on comprend mal sa théâtralisation du Winterreise de Schubert, qui manque du coup d’intériorité. La grande scène d’Hans Sachs dans les Meistersinger de Wagner semble un choix un peu bizarre pour une basse, car il met peu en valeur le grave du chanteur coréen, mais on constate ensuite avec l’air de la calomnie du Barbier de Séville, donne sans vraies résonnances profondes, qu’il est en fait plus proche du baryton basse que de la vraie basse. Julia Muzychenko Greenhalgh est une artiste expérimentée qui chante déjà sur nombre de scènes européennes. On est dans l’école russe, avec une voix plus soucieuse de beauté du son que du texte ou de la vérité théâtrale, qu’il s’agisse d’Ophélie dans l’Hamlet d’Ambroise Thomas ou d’Elvira des Puritani de Bellini. C’est souvent splendide mais maniéré et, dans le Donizetti final, l’intonation s’altère un peu.

La voix assez large et puissante de Carole Anne Roussel peut sembler un peu surdimensionnée pour Adina de l’Elisir d’Amore, d’autant qu’un vibrato marqué en affecte la clarté. La soprano française est bien plus convaincante dans les trois belles Browning songs de la compositrice américaine Amy Beach, ou le Ich woll’t ein Strausslein binden de Strauss. La scène de Thérèse dans Les mamelles de Tiresias se révèle également un bon choix pour son final: la chanteuse est dotée d’une réelle vis comica.