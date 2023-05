Salvatore Adamo reçoit le prix Muse de la Sabam pour l'ensemble de sa carrière

Il a reçu le trophée, qui prend la forme d'une statuette en bronze créée par l'artiste Hubert Féguenne, sur la scène du Kursaal d'Ostende des mains de l'artiste Zap Mama qui a repris le titre "Dans le regard d'une femme" dans son album "Odyssée" (2022). Elle était accompagnée du CEO de la Sabam, Steven De Keyser.

"La Sabam m'accompagne dans ma vie d'artiste depuis mes débuts. Nous avons évolué ensemble au fil des ans, alors c'est pour moi un honneur de recevoir ce prix aujourd'hui", a réagi Salvatore Adamo.

Après la sortie de son album "In French Please!" en janvier 2023, le chanteur aux 100 millions d'albums vendus est actuellement en tournée en Belgique, en France et au Canada avec un spectacle qui retrace sa vie et son œuvre à travers ses chansons les plus emblématiques.