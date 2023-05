Beethoven n’a pas composé de Lettre à Élise

Dans son nouveau livre Why Beethoven, le musicologue britannique Norman Lebrecht confirme que cette musique n’a jamais été écrite pour une certaine Élise, il n’en aurait d’ailleurs jamais fréquenté. L’artiste alors installé à Vienne, aurait écrit ce morceau en pensant à une certaine Thérèse et lui aurait dédié son œuvre. Quand le document original fut découvert en 1865, 38 ans après la mort de Beethoven, seules les 2 dernières lettres de la dédicace étaient lisibles à cause du mauvais état de la partition : un S et un E.