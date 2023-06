La femme de Stromae évoque l’arrêt de sa tournée

Ce jeudi, nos confrères de Ciné Télé Revue publient une interview de Coralie Barbier. La femme du Maestro y promeut sa nouvelle capsule Mosaert, à savoir une collection de 34 pièces unisexes qu’elle a créées. Elle évoque aussi très légèrement sa vie de famille, leur fils et la présence de Stromae au Met Gala de New York l’an dernier.

”Je ne veux pas répondre à sa place”

Impossible, bien entendu, de ne pas aborder l’annulation de la tournée de son mari et les causes qui ont conduit à cette décision. Comment va Stromae et que lui est-il arrivé ? “C’est à lui qu’il faut le demander. Je ne veux pas répondre à sa place. […] Je le laisserai répondre à cette question quand il aura envie de le faire”, explique la jeune maman.

Concernant l’annulation de la très grande majorité de la partie européenne du Multitude Tour, elle n’est pas plus précise. “Ça fait partie des changements que l’on peut avoir dans une carrière, dit-elle. Prendre soin de soi, c’est une réussite.” Elle insiste sur toutes les belles choses qu’ensemble ils ont créées pour le projet Multitude : de beaux clips et un live dont ils étaient vraiment fiers.

À lire aussi

Parmi les questions que se posent également les observateurs attentifs du monde de la musique et de la carrière de Stromae figure celle de l’argent. Combien cette annulation coûte-t-elle au Maestro ? Et Mosaert, son entreprise, peut-elle s’en remettre ? Il semble que oui si on se fie aux propos de Coralie Barbier dans l’hebdomadaire : “Mosaert est un label créatif qui continue d’exister. Il faut rester positif et se concentrer sur tout le travail qui a été réalisé.” On n’en saura pas plus. La communication sur le sujet est toujours verrouillée à double tour.