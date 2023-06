Qui sont les 12 finalistes du Concours Reine Elisabeth 2023?

Nouvel environnement, nouvelles sensations

C’est donc à une nouvelle découverte que le public est en mesure de s’attendre. Pour le chanteur ou la chanteuse, gérer la projection de sa propre voix à travers les sonorités de l’orchestre est un art en soi, lié à l’émission de la voix autant qu’à son attention aux vibrations qui l’entourent. C’est aussi un travail de “bonne intelligence” avec tout le plateau, que l’interprète doit convaincre d’entrer physiquement dans ses intentions et ses nuances. Il y aura donc du neuf, et des surprises, par rapport aux premiers tours. Avec, évidemment, la distinction critique entre les artistes jouant “leur propre rôle”, telle la magnifique Jasmin White, et les artistes distribuables d’emblée dans les rôles mythiques du répertoire, telle Silvia Sequeira, Inho Jeong ou Julia Muzychenko-Greenhalgh. C’est aussi le moment où se percevra – ou non – l’autorité naturelle de l’un ou l’autre grand talent repéré depuis le premier tour, dont le tout jeune baryton Taehan Kim.

Placé sous la présidence de Bernard Foccroulle, le jury de la finale comprendra : June Anderson, Peter de Caluwe, Marc Clemeur, Helmut Deutsch, Serge Dorny, Bernarda Fink, Jonathan Friend, Sumi Jo, Sophie Karthäuser, Bejun Mehta, Patricia Petibon, Christoph Prégardien et Evamaria Wieser. Un aréopage associant de très grands artistes internationaux, des directeurs d’opéra, des pianistes spécialisés, et des sages expérimentés.

Prix du public

Côté média, Musiq3 proposera au public d’élire son finaliste préféré.e. Il lui suffit de voter samedi, entre 20 heures et la proclamation du palmarès, soit en ligne soit par SMS, en envoyant le numéro d’ordre de passage du favorit.e au 6020. L’heureux ou l’heureuse gagnant.e remportera un prix de 2 500 € ainsi que l’occasion de se produire lors du Festival Musiq3, le samedi 1er juillet à 16h30, au Studio 4 de Flagey.

Jasmin White

29 ans, contralto, États-Unis. Formée à l’University of Southern California, au Cincinnati Conservatory of Music et à la Juilliard School de New York, Jasmin White a déjà fait ses débuts au Metropolitan Opera en tant que soliste et membre du chœur dans Porgy and Bess en 2019. Elle a aussi collaboré avec des chefs tels que Yannick Nézet-Séguin ou William Christie. Ses prestations au premier tour et en demi-finales ont été tellement marquantes que beaucoup la voient déjà sur le podium. Arsace (Semiramide) de Rossini, Erda (Das Rheingold) de Wagner et le très bel Urlicht de Mahler seront ses trois marches pour y accéder.

Jeudi 1er juin, 20 h 15

Floriane Hasler

32 ans, mezzo-soprano, France. Après avoir débuté ses études musicales par l’apprentissage du cor, Floriane Hasler a étudié le chant au CNSMD de Paris. Elle a suivi, entre autres, les master classes de Barbara Hannigan et intégré l’Atelier lyrique Opera Fuoco dirigé par David Stern, et s’est produite sur plusieurs scènes lyriques de France avec Raphaël Pichon, Leonardo Garcia Alarcon, Hervé Niquet, Philippe Pierlot et Jordi Savall… Premier prix du Concours international de chant baroque de Froville, elle a donné en demi-finale un Monteverdi bouleversant. Sa finale sera dédiée à l’opéra avec Mozart, Gluck, Haendel, Massenet et Rossini.

Jeudi 1er juin, 20 h 15

Inho Jeong

31 ans, basse, Corée. Formé à l’Université de Séoul, où il poursuit actuellement son master, Inho Jeong a également suivi la formation de l’Opera Studio au Korea National Opera. Titulaire, notamment d’un troisième prix au Concours Eva Marton et du premier prix du Concours de Marmande, il se produit régulièrement avec de grands orchestres internationaux. Voix large et puissante, sens dramatique, virtuosité, il maîtrise les vocalises autant que la grande ligne, en dépit d’un certain monolithisme. En finale, il alternera l’opéra italien – Verdi et Rossini – et français – Bizet et Gounod.

Jeudi 1er juin, 21 h 30

Anna-Sophie Neher

32 ans, soprano, Canada-Allemagne. Formée au Conservatoire de Montréal et à la McGill University, bénéficiaire de différentes bourses prestigieuses, elle remporte le concours Manuvie de l’Orchestre symphonique de Montréal et le Wirth Prize de l’Université McGill. Elle est membre du Studio de l’Opera Company de Toronto où elle a notamment chanté Blanche de La Force (Poulenc) et Belinda (Purcell). Les moyens sont impressionnants : beauté scintillante de sa voix, extraordinaire facilité des aigus, goût de la scène. En finale, elle chantera Bellini, Haendel (en italien) et Rossini (en français).

Jeudi 1er juin, 21 h 30

Daniel Gwon

30 ans, baryton, Corée. Diplômé de la prestigieuse Korea National University of Arts de Séoul puis de la Hochschule für Musik de Detmold, Daniel Gwon a notamment remporté le premier prix au Concorso Salvatore Licitra à Milan, ainsi qu’un deuxième prix au Concours Grandi Voci de Salzbourg. Ce chanteur solide au tempérament théâtral affirmé avait séduit en demi-finale par son Rodrigue de Don Carlo. En finale, il chantera des mélodies de Ravel et Mahler, mais aussi Riccardo (I Puritani) de Bellini, Valentin (Faust) de Gounod et Figaro (Il Barbiere di Siviglia) de Rossini.

Vendredi 2 juin, 20 h 15

Silvia Sequeira

30 ans, soprano, Portugal. Formée au Conservatoire de Maastricht, Silvia Sequeira a notamment remporté le prix Wagner et le prix du public du Concours international de chant de Bois-le-Duc. Elle vient de faire ses débuts au Nationale Opera d’Amsterdam dans le rôle d’Anna Kennedy dans Maria Stuarda de Donizetti. Dotée d’une voix splendide et d’un vrai tempérament dramatique, elle propose en finale un programme uniquement opératique : Elisabeth (Tannhäuser) de Wagner, Elettra (Idomeneo) de Mozart, Suor Angelica et Liu (Turandot) de Puccini.

Vendredi 2 juin, 20 h 15

Taehan Kim

22 ans, baryton, Corée. Le cadet de la session étudie au College of Music de la Seoul National University, avec Gunyoung Na. Titulaire de plusieurs prix internationaux – notamment les Neue Stimmen 2022, le Concours de Gwangju en 2022, le Concurso Tenor Viñas (prix spécial) – il s’est produit dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach au SNU Cultural Center Grand Theater et en récital. Parmi les favoris de ce concours, il s’est distingué à chaque étape par la beauté de sa voix, sa musicalité cultivée, sa maturité, son allure. Il privilégiera la musique allemande (Wagner, Mahler et Korngold) et chantera Verdi en français (Rodrigo, dans Don Carlos).

Vendredi 2 juin à 21 h 30

Juliette Mey

23 ans, mezzo-soprano, France. Formée à la Maîtrise du Conservatoire de Toulouse, l’autre benjamine de la session fit partie en 2022 de Génération Opéra et fut lauréate, la même année, des académies du Festival d’Aix et du Jardin des Voix (Arts Florissants). Tout en poursuivant ses études au CNSM de Paris, elle fit ses débuts au Théâtre des Champs-Élysées, à l’Opéra de Rouen et à l’Opéra de Paris. Forte personnalité, championne des vocalises, elle peut aussi s’emparer de répertoires plus intérieurs, ou plus lyriques. Son programme attestera toutes les facettes de son talent, avec Rossini, Massenet, Vivaldi et Menotti.

Vendredi 2 juin à 21 h 30

Fleuranne Brockway

30 ans, mezzo-soprano, Australie. Formée au Franz Schubert Institute de Vienne, à l’Opera Studio du Royal College of Music de Londres et à l’University of Western Australia, Fleuranne Brockway a notamment remporté le premier prix au Concorso Lirico di Portofino et au Joan Sutherland and Richard Bonynge Bel Canto Award. Elle est en troupe au Staatstheater de Wiesbaden et y a déjà chanté de nombreux rôles en scène. Elle dispose d’un timbre rond et homogène dans tous les registres, qu’elle mettra au service de deux airs de La clemenza di Tito et Werther, et d’une mélodie d’Elgar.

Samedi 3 juin, 20 h 15

Maria Warenberg

29 ans, mezzo-soprano, Pays-Bas. Diplômée du Conservatoire d’Amsterdam, Maria Warenberg a également suivi des master classes avec Ann Murray ou Sergei Leiferkus. Elle s’est déjà produite sur la scène d’Opera Zuid, notamment dans L’isola disabitata de Haydn dont elle chantera un extrait en finale, avec aussi des airs d’opéra de Mozart, Massenet et Rossini et un des Rückert-Lieder de Mahler. En demi-finale, elle avait chanté un programme uniquement dédié aux mélodies : la voix est belle, mais l’interprétation semblait un peu distante.

Samedi 3 juin, 20 h 15

Julia Muzychenko-Greenhalgh

28 ans, soprano, Russie-Allemagne. Formée au Conservatoire de Saint-Pétersbourg (notamment avec Anna Samouil) et à la Hochschule für Musik de Berlin, Julia a remporté de nombreux prix dont un deuxième prix au Concours Montserrat Caballe (Barcelone). Elle fit ses débuts en 2015 au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, et se produit aujourd’hui dans la plupart des grands théâtres et festivals européens, Montpellier, Busseto, Parme, Dresde, etc. Voix longue, lumineuse, bien conduite, legato incomparable, elle présentera un programme généraliste et exigeant avec Verdi, Massenet, Rimski-Korsakov et Rachmaninov.

Samedi 3 juin à 21 h 30

Carole-Anne Roussel

28 ans, soprano, Canada. Titulaire du prix d’Europe 2021, actuellement en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, la jeune Canadienne obtint son master au Conservatoire du Québec, avec Sonia Racine et Martin Dubé comme professeurs. Invitée sur les principales scènes du Québec, elle s’est également produite avec les grands orchestres symphoniques de son pays. Porté par une voix ronde, souple et colorée jusque dans le suraigu, son chant mêle la douceur et la puissance (petite tendance à chanter trop haut !). En finale, elle explorera les rôles de soprano lyrique, avec Massenet, Strauss, Stravinski et Donizetti.

Samedi 3 juin à 21 h 30