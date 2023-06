Graspop Metal Meeting 2023: quels sont les 5 artistes ou groupes de la line-up à ne pas manquer à partir de ce jeudi à Dessel?

Guns N’ Roses

C’est leur quatrième apparition au Graspop Metal Meeting mais on se réjouit. Plus professionnels mais toujours aussi rock and roll qu’à l’époque de leur âge d’or au début des années nonante, les Guns N' Roses promettent un show de trois heures avec tous leurs hymnes (You Could Be Mine, Welcome To Jungle, Patience, November Rain, Rocket Queen, It’s So Easy), des trucs plus sombres et leurs covers habituelles (Live And Let Die, Knock On Heaven’s Door, le thème du Parrain). Pas de surprise mais du plaisir.

Le 15/6.

Gojira

En 2004, le quatuor français donnait son premier concert belge au Magasin 4 à Bruxelles. L’année dernière, Gojira blindait Forest National dans la foulée de leur album "Fortitude" et il s’impose comme la grosse attraction de cette édition du Graspop. Sans décevoir les fans hardcore de la première heure, Gojira a su évoluer techniquement tout en gardant une éthique et un enthousiasme irréprochables. Leur huitième apparition à Dessel. Ils sont ici chez eux.

Le 16/6.

Hollywood Vampires

C’est le groupe dont tout le monde dit très fort "je m’en fous, je ne viens pas pour ça" mais que tout le monde ira voir. Et nous n’allons pas bouder notre plaisir. Suivre sur la même scène l’icône du rock théâtral Alice Cooper, le guitariste Joe Perry d’Aerosmith et le Pirate des Caraïbes Johnny Depp, avouez qu’il y a pire. Comme en témoigne leur "Live In Rio", paru début juin, Hollywood Vampires joue (peu) de chansons originales et beaucoup de classic rock (The Who, Rolling Stones, The Doors) sans oublier les pépites d’Aerosmith et d’Alice Cooper. On sait déjà quel t-shirt on va acheter pour notre compagne au merchandising.

Le 18/6.

Black Mirrors

Il faudra se lever tôt (ils ouvrent la scène du Metal Dôme le vendredi à midi) mais ça en vaut la peine. La formation du Brabant wallon Black Mirrors peut voir dans cette apparition au Graspop Metal Meeting une forme de consécration pour ses services rendus à la cause du stoner rock. Produit par d’Alain Johannes (Queens Of The Stone Age, excusez du peu), "Tomorrow Will Be Without Us", dernier album de Black Mirrors est un grand cru boostée par les prouesses vocales de la chanteuse Marcella Di Troia.

Le 16/6.

Generation Sex

Au même titre que Helmut Lotti avec son show "Helmut Goes Metal", mais dans un autre genre, c’est le truc qui peut faire retourner une plaine entière ou se planter. Generation Sex est ce super groupe réunissant quatre vétérans punk : la mégastar Billy Idol (chant), le guitariste Steve Jones et le batteur Paul Cook (tous deux des Sex Pistols) et le bassiste Tony James (Sigue Sigue Sputnik.). Punk not dead…

Le 18/6.

Graspop Metal Meeting 2023, du 15 au 18/6, Dessel. www.graspop.be