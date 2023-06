"Lors de notre première session, il y avait une femme transgenre qui n’avait jamais vu plus de trois personnes trans dans la même pièce"

Comment naît ce projet ?

Katrien Eerdekens : J’ai toujours rêvé d’un chœur de ce type pour que mes patients puissent travailler leur voix dans une dynamique de groupe. D’après mon expérience, les personnes transgenres ont parfois un rapport négatif à la voix. Même s’il existe plusieurs approches pour la faire évoluer, elle reste une zone d’intranquillité. Dans le chœur, je m’occupe de la santé vocale des artistes mais aussi d’aspects plus émotionnels liés à l’exercice du chant.

Isaak Duerinck : Dans notre master de pédagogie, il nous est demandé de construire un projet qui convoque l’essence de notre travail d’artiste. Il s’agit quelque part d’effacer la frontière entre le statut d’artiste et celui d’enseignant. On dessine le projet de notre choix, avec le groupe de notre choix. Sur le terrain, on sentait un besoin de “safe space” où la singularité de chacun serait respectée et où se poserait, par exemple, la question des pronoms. Nous sommes partis de là pour créer ce chœur. Le chant est présent dans toutes les cultures et il unit les individualités.

Danny De Jong : Ici, au conservatoire, les notions d’Art et de société sont régulièrement débattues. Isaak et moi faisons partie de la communauté LGBTQIA +, cela nous a aussi permis de nous interroger sur notre propre parcours. Plus jeune, par exemple, j’ai pu entretenir un rapport compliqué à ma voix. Je bégayais. J’ai abordé ce trouble en chantant et en faisant du théâtre. C’est pourquoi ce projet m’a tellement touché.

I.D. : Après avoir dessiné les bases du chœur, nous avons lancé un appel. 70 personnes y ont répondu. À la suite d’un premier atelier, nous avons réuni les 44 membres de l’Antwerp Queer Choir.

K.E. : La force de “chanter ensemble” est incroyable et entendre pour la premier fois le son du collectif est une expérience indicible.

Comment crée-t-on un “safe space” ?

I.D. : C’est précisément la question qu’on pose à voix haute. En créant, par exemple, une espace de basse stimulation, où chacun peut aller se réfugier en cas de besoin. Il nous semblait aussi important qu’aucune photo ne soit diffusée sans un consentement global, afin que tout le monde puisse s’impliquer sans forcément s’exposer. Quant à nous, nous essayons d’être disponibles, pour avoir l’opportunité d’échanger et d’écouter, de partager les expériences.

Comment éviter que cet effort de groupe se transforme en pression ?

D.dJ. : La confiance naît progressivement. Lors de notre première session, il y avait une femme transgenre qui, de sa vie, n’avait jamais vu plus de trois personnes trans dans la même pièce, et qui en a été bouleversée. C’est de cette mise en résonance des expériences que naît le sentiment de communauté.

I.D. : Il faut chercher un équilibre entre le plaisir de se retrouver chaque semaine sans trop se mettre la pression et l’envie, légitime, de progresser dans l’effort musical. Le fait de travailler dans cette magnifique salle du Singel a, à mon sens, un effet vertueux : on occupe un espace à la hauteur duquel on a envie de se hisser. Ce qui compte, pourtant, dans notre projet, c’est le voyage, pas la destination.

K.E. : En flamand, le mot “toonmoment” est particulièrement beau, car c’est, littéralement, l’instant où on montre le résultat du chemin parcouru. Le concert n’est donc pas un produit, mais un moment où tout le monde est invité à entrer dans notre espace de confiance.

Quel est votre répertoire ?

I.D. : Nous ne chantons pas de classique, même si nous y viendrons sans doute un jour. L’idée est de travailler sans partition, à l’oreille. On pioche dans le répertoire de la pop, de la comédie musicale et du cabaret. On a même un medley “Eurovision”. Notre groupe est multigénérationnel, il est donc important que tout le monde se retrouve dans le répertoire.

D.dJ. : Le niveau de chacun est aussi très différent. Cela va de l’amateur au professionnel. Comme nous ne travaillons pas sur base des archétypes vocaux habituels (soprano, alto, ténor, basse), nous avons dû imaginer un autre vocabulaire basé uniquement sur les voix hautes, médianes et basses sans que ces notions soient liées au genre. Tout le monde est invité à passer de l’un à l’autre, en fonction de ses envies ou de la chanson. Cela nous vaut une belle chorégraphie spontanée née de la fluidité des déplacements.