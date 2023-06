1. La musique Kiss

Kiss a vendu 150 millions d'albums, CD, DVD… De 1974 (Kiss) à 2012 (Monster, leur dernier enregistrement à ce jour), Kiss a publié vingt disques studio. Destroyer (1976) est considéré comme leur chef-d'œuvre.

2. Les fans de Kiss

Les fans de Kiss sont réunis au sein de la très officielle Kiss Fan Army qui a été créée en 1975 et compte plus de 100 000 membres officiels. L’ex-secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice en fait partie. L’auteur de ces lignes aussi, mais ça on s’en fout.

3. Kiss live

Après trois premiers disques studio qui font un flop, c'est avec leur premier disque live, baptisé Alive en 1975, qu'ils ont sauvé leur peau et lancé leur carrière. L'anecdote : plusieurs morceaux de cet enregistrement en public avaient été retravaillés en studio pour enlever les fausses notes.

4. Kiss money

Kiss n’a pas inventé le merchandising mais jamais un groupe ne l’a poussé si loin. Le groupe a autorisé plus de 5 000 licences à son nom. Le Coke Kiss, le Pepsi Kiss, le café Kiss, la capote Kiss, le chewing-gum Kiss, la coque Kiss pour Samsung Galaxy, les poupées Kiss… Il y a même un mini-golf Kiss à Las Vegas. Et plus il y a aussi le cercueil Kiss. Pour 4 700 dollars, vous pouvez commander une bière customisée. Darrell Abbott, guitariste du groupe américain Pantera abattu sur scène en 2004, est enterré dans un cercueil Kiss. R.I.P.

5. Kiss solo

Fait unique dans l’histoire du rock. Le 18 septembre 1978, les quatre membres originaux de Kiss (Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley, Peter Criss) sortent simultanément un album solo au graphisme identique. Celui de Gene Simmons remporte le plus de succès, mais c’est le guitariste Ace Frehley qui décroche un hit single avec "New York Groove".

6. Parole de Kiss

Dans une interview en 2022, Gene Simmons, bassiste à la langue bien pendue, donnait ses conseils aux jeunes groupes. "Si vous affirmez faire de la musique uniquement pour l'art, n'hésitez pas à m'envoyer l'argent que vous gagnez. Ne croyez pas que vous êtes un mec spécial parce que vous avez une guitare en main. Bossez dur, ne vous défoncez pas et ne vous prenez pas au sérieux. Acceptez qu'il y ait des gens qui ne vous aimeront jamais. Donnez tout pour les fans, profitez de votre chance de faire ce job et arrêtez de vous plaindre dans les interviews." À méditer.

7. Le hit Kiss

Sur Spotify (750 millions de streams) et sur YouTube (560 millions de vue), "I Was Made for Lovin' You" est la chanson la plus populaire de Kiss. C'est aussi celle que Gene S. aime le moins car "elle sonne trop disco". Elle figure sur l'album Dinasty enregistré en 1979. Les vrais fans plébiscitent pour leur part "Detroit Rock City", qui ouvre les shows actuels et qu'on entendait encore sur le dernier soundtrack de la série Stranger Things.