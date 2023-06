Camille Thomas fait chanter Chopin au violoncelle

À lire aussi

Et vous avec décidé de jouer cette sonate avec ce violoncelle ?

“Oui ! Mais je me suis dit aussi qu’il y avait peut-être quelque chose de plus. Quand je prépare un disque, j’aime construire, chercher… J’ai donc lu la correspondance entre Chopin et Franchomme, et j’ai découvert que le lien entre eux était extrêmement profond. La dernière lettre que Chopin ait été écrite, quelques semaines avant sa mort, était adressée à Franchomme, et il lui écrit : “Je t’aime, et c’est tout ce que je peux te dire parce que je tombe de sommeil et de faiblesse”. Ils ont composé ensemble cette sonate pour violoncelle, mais aussi un grand duo concertant. J’ai aussi appris que l’instrument préféré de Chopin – en dehors du piano – était le violoncelle, et c’est d’ailleurs le seul instrument autre que le piano pour lequel il ait composé. Il a notamment écrit un trio pour piano, violoncelle et piano qui est très peu joué, sans doute parce que la partie pour piano est diabolique, mais qui est splendide. ”

Avec tout cela, vous aviez de quoi faire un disque. Mais finalement, vous en publiez trois…

“J’avais effectivement de quoi faire une intégrale de la musique de chambre de Chopin, ce qui ne s’est jamais fait. Mais j’ai voulu aller plus loin. Je suis allée à la Bibliothèque Nationale du France : un grand nombre de manuscrits de Chopin y sont conservés, parce que Franchomme était son copiste à Paris. Mais du coup, j’ai découvert aussi des transcriptions pour violoncelle et piano que Franchomme avait faites de pièces pour piano de Chopin. Et ça, c’était mon rêve secret ! Jusque-là, je n’aurais pas osé franchir le pas, je me disais que c’était un sacrilège. Mais si Franchomme l’avait fait… C’était une caverne d’Alibaba, mal répertoriée, mais c’était génial de trouver tous ces feuillets de l’époque romantique que personne n’avait touchés depuis qu’ils étaient là. J’ai même trouvé une lettre où Chopin disait qu’il n’avait aucun problème avec les transcriptions pourvu que ce soit fait avec goût. ”

Forte de ces découvertes, Thomas décide d’adjoindre au disque de musique de chambre un deuxième CD d’arrangements : ceux de Franchomme bien sûr, mais aussi ceux d’autres musiciens, soit d’hier (Glazounov, Taneïev, Kreisler…) soit d’aujourd’hui – elle est notamment pleine de reconnaissance pour Micha Maisky qui a accepté de lui communiquer sa version du nocturne en si mineur opus posthume. Et, logiquement, elle a réalisé ses propres transcriptions, soit seule soit avec l’aide de ses complices – comme le pianiste Julien Brocal, avec lequel elle a enregistré le premier disque et qui l’a notamment aidée à créer un arrangement du larghetto du premier concerto pour piano de Chopin. Et finalement, un troisième disque est venu s’ajouter : “J’ai voulu rendre hommage à Franchomme et à ses arrangements. Et j’ai donc gravé un disque d’un album Chopin mais ans aucun piano dessus ! Quand j’ai découvert que Franchomme avait fait des arrangements pour quatre violoncelles de Chopin, notamment la “Marche funèbre”, je me suis dit qu’il fallait absolument ajouter cette dimension au projet. ”

- > 3 CD Deutsche Grammophon/Universal ; concerts (complets) au Jardin Musical à Bruxelles le 17 juin.