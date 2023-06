La formation américaine, qui a retrouvé au passage Slash et le bassiste Duff McKagan du line-up originel, a joué pendant près de trois heures sur la scène principale du Graspop. Habitué aux retards intempestifs et à l’irrespect du timing infligé par les organisateurs de festival, le groupe est arrivé sur scène avec une petite poignée de minutes de retard seulement.

Si musicalement, leur prestation a été irréprochable, on ne peut pas en dire autant d’Axl Rose toujours vocalement à la peine pour interpréter les plus grands succès de son groupe.

Et pourtant tout a bien commencé quand les ‘Ricains ont déboulé sur les planches anversoises sous les notes de basse de It’s So Easy d’un Duff McKagan discret mais diablement efficace. Les écrans géants ont laissé apparaître le visage souriant du musicien s’amusant de la réaction du public à la setlist dévoilée au fur et à mesure par la première tête d’affiche du festival.

Axl Rose, pourtant amaigri et propre sur lui, n’a pas ménagé ses efforts pour dévoiler son grand râtelier blanc mais ses cris stridents n’ont malheureusement pas été à la hauteur de l’événement. Est-ce pour cette raison que le groupe a refusé de se faire photographier sur scène par les professionnels du métier ?

Toujours est-il que les Guns N’Roses ont pourtant mis les petits plats dans les grands en jouant pas moins de sept des douze titres d’Appetite For Destruction, l’album référence du groupe, sorti en 1987. Ainsi, le public a notamment pu apprécier Anything Goes, morceau qu’il n’avait plus joué sur scène depuis plus de 25 ans avant cette tournée.

Mais même avec les prémices de son plus beau déhanché, Axl Rose a eu du mal à ajuster sa voix sur Sweet Child O’Mine et surtout sur le célèbre Welcome To The Jungle.

Fort heureusement, les guitaristes sont parvenus à donner le change. Richard Fortus, le guitariste a joué la carte du mimétisme pour prendre avec brio la place laissée vacante par Izzy Stradlin. Bluffant…

Slash l’a été tout autant en exécutant ses soli avec la dextérité et le charisme qu’on lui connaît. Le guitariste au grand chapeau s’était déjà distingué un peu plus tôt dans la journée en montant sur scène avec Tom Morello. On connaît les engagements politiques très prononcés du musicien. Après sa prestation, l‘ancien guitariste de Rage Against The Machine a d’ailleurs dédié sur Instagram son concert à Patrice Lumumba, le premier Premier ministre élu démocratiquement au Congo lorsque le pays a obtenu son indépendance de la Belgique en 1960 avant qu’il ne soit assassiné moins d’un an plus tard. “Le show d’aujourd’hui en Belgique est dédié à la mémoire de Patrice Lumumba”, a-t-il écrit. “C’était un libérateur de la colonie belge du Congo et le premier président démocratiquement élu (sic) à avoir été assassiné par un complot de la CIA et des autorités belges.”

Les Guns N’Roses n’ont pas pris de telles positions hier soir. Pas moins de 7 reprises ont complété la setlist du groupe dont les inévitables Live and Let Die, Knockin’on Heaven’s Door ou encore Slither du Velvet Underground de Slash. Le guitariste aura décidément été dans tous les bons coups hier. Du début à la fin même lors des ultimes rappels (Patience et Paradise City) joué devant un public de Dessel très indulgent et enjoué au vu de l’ovation réservée au groupe et plutôt bienvenue. Il était déjà une heure du matin.