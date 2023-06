Au Nord-Ouest (et désormais en dehors de l'Union Européenne), Glyndebourne, le plus typiquement anglais des festivals lyriques, s’est ouvert fin mai avec, comme chaque année, trois nouvelles productions et trois reprises. Côté nouveautés, le festival affiche déjà un Don Giovanni mis en scène par Mariame Clément et Dialogues des carmélites (comme à Liège dès la semaine prochaine, mais ici dans une lecture déjà très remarquée de Barrie Kosky). En attendant, à partir de fin juillet, Semele de Haendel dirigé par Vaclav Luks. Côté reprises, on a le choix entre L’elisir d’amore de Donizetti, Le songe d'une nuit d'été de Britten (d’après Shakespeare bien sûr) et Stravinski, avec le Rake’s Progress dans les fameux décors de David Hockney. Il faut évidemment prévoir son pique-nique, de rigueur là-bas, à savourer soit dans les jardins pendant le long entracte traditionnel (1h30) soit sous les coursives qui entourent ce théâtre ultramoderne perdu dans la campagne du Sussex.

Christian Gerhaher en Wozzeck

En France, le Festival d’Aix-en-Provence proposera, du 4 au 24 juillet, une édition dominée par la musique du XXe et du XXIe siècle. La seule œuvre ancienne sera Cosi fan tutte, tradition mozartienne oblige, mais on peut compter sur Dimitri Tcherniakov à la mise en scène pour moderniser l'œuvre pour eux pour le meilleur ou pour le pire. On attendra beaucoup du nouveau Wozzeck, tant pour l'incarnation du rôle-titre par Christian Gerhaher que pour la direction musicale de Simon Rattle et la mise en scène de Simon Stone, et l'impatience ne sera pas moindre pour la création, dix ans après Written on skin, de Pictures a day like this, le nouvel opéra de George Benjamin ouais le grand spectacle donné au stade de Vitrolles sera un concert consacré aux trois ballets russes de Stravinsky, dirigé par Klaus Makela et accompagné de trois films originaux.

En Italie, on pourra être tenté de retourner aux arènes de Vérone, dont le festival fête cet été sa centième édition. Pour l’occasion, il y aura deux nouvelles productions, une Aida mise en scène par Stefano Poda et chantée (certains soirs !) par Anna Netrebko et un Rigoletto, mais aussi des reprises de La Traviata ou Carmen selon Franco Zeffirelli, ainsi que du Barbier de Séville, de Tosca ou de Madama Butterfly. Mais c’est à nouveau le ROF, le Festival Rossini de Pesaro, qui, du 11a au 22 août, fera courir les passionnés avec trois œuvres plutôt rares : Edoardo et Cristina (pour la première fois au festival), Adelaide di Borgogna et une reprise d’Aureliano in Palmira.

Salzbourg reste la Mecque

Le Festival de Salzbourg (du 20 juillet au 30 août) restera la Mecque tant pour la quantité de l’offre (opéras, mais aussi théâtre et concerts) que pour les grands noms à l’affiche. Cecilia Bartoli reproposera l’Orfeo ed Euridice de Gluck qu’elle vient de chanter au festival de Pentecôte sous la baguette de Gianluca Capuano et dans la mise en scène de Christof Loy, Raphaël Pichon fera ses grands débuts au Festival en dirigeant Le Nozze di Figaro et les vieux renards Warlikowski et Marthaler s’attaqueront à Verdi (Macbeth pour l’un, Falstaff pour l’autre). Mais l’événement pourrait bien être The Greek Passion de Bohuslav Martinu, confié à Maxime Pascal et Simon Stone.

Enfin, à Bayreuth, du 25 juillet au 28 août, les wagnériens attendront avec un mélange de gourmandise, de curiosité et de crainte le nouveau Parsifal, dirigé par Pablo Heras-Casado et dans une mise en scène recourant à la réalité virtuelle. Ils chercheront peut-être à revoir le beau Tristan und Isolde de Markus Poschner et Roland Schwab, l’excellent Vaisseau fantôme d’Oksana Lyniv et Dimitri Tcherniakov ou les débuts in loco de Nathalie Stutzmann dans le Tannhäuser plutôt comique de Tobias Kratzer. Il y aura aussi trois cycles de la Tétralogie de Valentin Schwarz mais, même pour la direction musicale de Pietari Inkinen, empêché en 2022 pour cause de Covid, pas sûr qu’on aura envie d’y retourner.