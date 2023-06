Violences sexistes et sexuelles: le Plan Sacha s'alarme de l'attitude de festivals

Né en 2018 sur le festival Esperanzah!, le Plan Sacha (pour Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions) vise à proposer aux événements festifs des formations et des outils de prévention contre les violences sexistes et sexuelles. L'ASBL Z!, en charge de ce programme, a récemment reçu le double de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, passant de 60.000 à 120.000 euros, pour proposer ses services sur un plus grand nombre de festivals estivaux.